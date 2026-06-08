L'8 giugno 2026, Donald Trump, ex presidente e attuale candidato alle elezioni presidenziali statunitensi, ha dichiarato che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, "non avrà altra scelta che accettare l'accordo con Hamas". Questa affermazione giunge in un momento di perdurante crisi tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

Durante un'intervista, Trump ha spiegato che la situazione attuale imporrà a Netanyahu decisioni difficili. Le pressioni internazionali e le condizioni sul terreno nella Striscia di Gaza, a suo avviso, rendono inevitabile un'intesa.

L'ex presidente ha ribadito: "Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con Hamas".

Il contesto delle dichiarazioni di Trump

Le parole di Donald Trump si inseriscono in un momento delicato per la regione. La comunità internazionale continua a sollecitare una soluzione diplomatica tra Israele e Hamas. L'ex presidente ha evidenziato come dinamiche geopolitiche e situazione militare nella Striscia di Gaza influenzino le scelte del governo israeliano.

Il conflitto tra Israele e Hamas ha visto numerosi tentativi di mediazione recenti, con attori internazionali impegnati a promuovere un cessate il fuoco e unaccordo duraturo. Le dichiarazioni di Trump si collocano in questo scenario, sottolineando le difficoltà di Netanyahu nel mantenere una posizione rigida.

Il ruolo di Trump nella politica mediorientale

Donald Trump, 45° presidente degli Stati Uniti (2017-2021), ha promosso diverse iniziative di politica estera in Medio Oriente. Tra queste, gli Accordi di Abramo hanno favorito la normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi. Attualmente, è candidato alle elezioni presidenziali statunitensi del 2026.

Il suo coinvolgimento nelle questioni mediorientali è stato caratterizzato da un sostegno verso Israele e da tentativi di mediazione in vari conflitti. Le sue recenti dichiarazioni riflettono il continuo interesse per l'evoluzione della situazione tra Israele e Hamas e il possibile impatto sulle dinamiche internazionali.