Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un’imminente e dura azione militare contro l’Iran, utilizzando il suo social network, Truth. L’annuncio, carico di toni perentori, dichiara che gli Stati Uniti “colpiranno duramente l’Iran stasera”, sottolineando la gravità e l’immediatezza dell’operazione.

Nel suo messaggio, Trump ha sostenuto che le capacità militari iraniane sarebbero già state significativamente compromesse. Ha affermato che la Marina, l’Aeronautica, i sistemi radar, la difesa antiaerea e ogni altra forma di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono “ormai annientate”.

Questa dichiarazione mira a presentare l’Iran come un avversario già fortemente indebolito prima dell’escalation annunciata.

L’escalation degli attacchi e le minacce

L’annuncio del presidente si inserisce in un contesto di crescente tensione, con gli attacchi in corso che, secondo le informazioni disponibili, rappresenterebbero la terza notte consecutiva di raid contro l’Iran. Questa sequenza di operazioni militari evidenzia una strategia di pressione continua e mirata.

Oltre agli attacchi aerei, Trump ha anche formulato una minaccia esplicita di assumere il controllo dell’isola di Kharg, un sito di cruciale importanza strategica. L’isola di Kharg è infatti il principale terminal petrolifero iraniano, e il suo eventuale controllo da parte delle forze statunitensi avrebbe ripercussioni significative sull’economia e sulle capacità di esportazione energetica del paese mediorientale.

Il presidente ha ribadito la sua intenzione di colpire l’Iran “VERY HARD TONIGHT” (molto duramente stasera), rafforzando il messaggio di una risposta militare decisa. Ha inoltre chiarito che gli Stati Uniti intendono “assumere il controllo totale” delle infrastrutture petrolifere e del gas iraniane, includendo specificamente il terminal di Kharg Island. Questa mossa, se attuata, rappresenterebbe un’escalation economica e militare di vasta portata, con potenziali impatti sul mercato energetico globale.