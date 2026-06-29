La Commissione europea segue con attenzione l'iter del nuovo disegno di legge italiano sulla caccia, già approvato al Senato e ora all'esame della Camera. Bruxelles, tuttavia, rinvia ogni valutazione sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea a quando il percorso legislativo sarà concluso.

La posizione della Commissione

Nel corso del briefing quotidiano con la stampa, la portavoce della Commissione europea, Anna-Kaisa Itkonen, ha spiegato che il provvedimento è ancora in una fase preliminare: "Siamo ancora in una fase preliminare. Siamo in contatto con le autorità italiane.

Continuiamo a esserlo, ma per quanto riguarda un eventuale commento sulla legislazione relativa alla caccia al lupo, lo faremo solo dopo che l'iter legislativo in Italia sarà concluso".

Il monitoraggio di Bruxelles

La portavoce ha confermato che la Commissione continuerà a seguire da vicino l'evoluzione del provvedimento: "Tuttavia, è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e ne seguiremo gli sviluppi".

La Commissione è stata interpellata sulla compatibilità del disegno di legge con il diritto dell'Unione europea, in particolare con la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat. Il testo, attualmente all'esame della Camera, prevede tra l'altro l'ampliamento delle specie cacciabili, delle aree interessate e del calendario venatorio.