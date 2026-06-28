Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di aver condotto una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. L'azione rappresenta una risposta diretta all'aggressione di Teheran contro la petroliera Kiku, avvenuta nonostante fosse stata offerta all'Iran l'opportunità di rispettare un accordo di cessate il fuoco. Secondo il Centcom, l'Iran ha lanciato un drone contro la nave commerciale, in un atto che ha innescato la reazione statunitense.

Raid mirati e la mancata tregua

Nel dettaglio, il comunicato ufficiale del Centcom ha specificato che i raid hanno colpito diverse infrastrutture critiche iraniane.

Tra gli obiettivi figurano infrastrutture di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Il Centcom ha evidenziato come questi attacchi seguano un precedente episodio: dopo le offensive americane di venerdì, in risposta a un'aggressione iraniana contro la nave Ever Lovely, a Teheran era stata proposta la possibilità di una tregua. Tuttavia, il Paese ha scelto di non aderire a tale accordo, procedendo invece con il lancio del drone contro la petroliera Kiku. La nota del Comando centrale americano ha ribadito: “Dopo gli attacchi americani di venerdì in risposta all’offensiva iraniana contro la nave Ever Lovely, all’Iran è stata offerta l’opportunità di rispettare l’accordo di cessate il fuoco – tuttavia, il Paese ha scelto di non farlo quando ieri ha lanciato un drone contro la petroliera Kiku”.

Stretto di Hormuz: transito e vigilanza Usa

La situazione nello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo di cruciale importanza globale, rimane sotto stretta osservazione. Il Centcom ha confermato che il transito delle navi commerciali attraverso questo stretto strategico prosegue regolarmente. Le forze statunitensi restano operative nell’area, mantenendo un elevato stato di vigilanza e prontezza. Il comando americano ha sottolineato che le proprie forze sono "vigilanti, letali e pronte all’azione", evidenziando la determinazione a garantire la sicurezza marittima. L'obiettivo primario di questi attacchi è stato quello di ridurre la capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale e la stabilità regionale.

Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ricopre un ruolo fondamentale nelle operazioni militari americane in tutto il Medio Oriente. La sua responsabilità si estende al controllo delle attività nello Stretto di Hormuz, riconosciuto come uno dei passaggi marittimi più strategici a livello mondiale per il traffico di petrolio e merci. Il Centcom svolge una funzione chiave nel coordinamento delle operazioni di sicurezza e difesa nella regione, con una particolare attenzione alla protezione delle rotte commerciali internazionali, essenziali per l'economia globale.