Un memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo riportano Reuters e Bloomberg, che citano fonti vicine al dossier.

Secondo quanto riferito a Reuters, il testo dell’accordo è ancora in fase di definizione e Teheran mantiene una posizione ferma, sostenendo che l’intesa debba includere anche la fine delle ostilità in Libano. L’obiettivo delle parti sarebbe quello di arrivare a una formulazione condivisa entro sabato, così da permettere la firma del vicepresidente Usa JD Vance e del presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf.

Verso la firma e sede ancora incerta

"Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano", ha affermato una fonte citata da Reuters.

Non è ancora stata stabilita una sede ufficiale per la firma, ma Ginevra viene indicata come l’opzione più probabile per l’incontro decisivo tra le parti.

Punti chiave e impegni reciproci

Il cuore dell'accordo prevede un impegno da parte dell'Iran a una sospensione dell'arricchimento dell'uranio per un periodo stimato tra i quindici e i venti anni, accompagnata dallo smantellamento dei suoi siti nucleari.

In cambio di questi passi significativi, l'Iran riceverebbe un alleggerimento delle sanzioni economiche. Tale alleggerimento sarebbe distribuito nel tempo e strettamente correlato al rispetto degli impegni assunti.

Il memorandum include anche la previsione dell'intervento di ispettori delle Nazioni Unite, appartenenti all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA). Il loro ruolo sarà fondamentale per la gestione e il controllo dei materiali nucleari presenti nei siti che erano stati oggetto di bombardamenti nel giugno precedente. Questo aspetto sottolinea l'importanza della trasparenza e della verifica internazionale.
© RIPRODUZIONE VIETATA