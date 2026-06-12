Un memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo riportano Reuters e Bloomberg, che citano fonti vicine al dossier.

Secondo quanto riferito a Reuters, il testo dell’accordo è ancora in fase di definizione e Teheran mantiene una posizione ferma, sostenendo che l’intesa debba includere anche la fine delle ostilità in Libano. L’obiettivo delle parti sarebbe quello di arrivare a una formulazione condivisa entro sabato, così da permettere la firma del vicepresidente Usa JD Vance e del presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf.

Verso la firma e sede ancora incerta

"Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano", ha affermato una fonte citata da Reuters.

Non è ancora stata stabilita una sede ufficiale per la firma, ma Ginevra viene indicata come l’opzione più probabile per l’incontro decisivo tra le parti.