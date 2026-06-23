Il Senato degli Stati Uniti ha dato il via libera a un'importante legge bipartisan mirata a contenere i costi delle case a livello nazionale. Il provvedimento, denominato "21st Century ROAD to Housing Act", ha ottenuto un'ampia maggioranza con 85 voti favorevoli e soli 5 contrari. Questa iniziativa legislativa è stata promossa congiuntamente dal senatore repubblicano Tim Scott e dalla senatrice democratica Elizabeth Warren. Dopo l'approvazione al Senato, il disegno di legge sarà ora esaminato dalla Camera dei Rappresentanti e, in caso di ulteriore consenso, verrà trasmesso al presidente Donald Trump per la firma definitiva.

Il testo legislativo include oltre 45 disposizioni significative, concepite per stimolare il settore dell'edilizia abitativa. Tra queste, spiccano le esenzioni dagli obblighi di valutazione dell'impatto ambientale per i nuovi progetti residenziali, gli incentivi specifici per la ristrutturazione di abitazioni datate e le misure a sostegno delle comunità locali per la costruzione di nuovi alloggi. Una delle novità più rilevanti è il divieto imposto agli investitori istituzionali di acquistare case unifamiliari. Questa disposizione mira esplicitamente a prevenire la mercificazione degli immobili residenziali, impedendo che diventino prevalentemente strumenti di investimento finanziario piuttosto che luoghi di residenza.

Obiettivi e impatto della nuova legislazione

Questa legge bipartisan costituisce un sforzo congiunto per incrementare l'offerta di alloggi e, di conseguenza, abbassare i prezzi delle abitazioni. Essa introduce un pacchetto di incentivi e semplificazioni normative, fondamentali per sbloccare il potenziale del mercato residenziale. Il testo prevede l'eliminazione di specifici vincoli federali e un'espansione del controllo a livello locale sui progetti edilizi, con l'intento primario di accelerare la costruzione di nuove unità abitative e la riqualificazione di quelle esistenti. Il senatore Tim Scott ha enfatizzato che questo risultato è il culmine di anni di impegno dedicati a "abbassare i costi, ampliare l'offerta di alloggi, ridurre la burocrazia, proteggere i contribuenti e aiutare più americani a realizzare il sogno della casa di proprietà".

La senatrice Elizabeth Warren ha descritto il provvedimento come "la legge più significativa sull'edilizia abitativa approvata dal Congresso dal 1990". Ha evidenziato un dato allarmante: il prezzo medio di una casa negli Stati Uniti è salito drasticamente da 150.000 dollari nel 1990 a oltre 500.000 dollari attualmente. Warren ha inoltre affermato che la nuova legislazione "riconosce che il governo federale ha un ruolo cruciale nel ridurre i prezzi delle abitazioni" e ha sottolineato come, per la prima volta in assoluto, i fondi di private equity saranno bloccati dall'acquistare case unifamiliari, un passo decisivo per riequilibrare il mercato residenziale.

Prossimi passi e contesto politico

Conclusa la fase al Senato, il disegno di legge procederà ora verso la Camera dei Rappresentanti, dove è atteso un esame approfondito nel corso della settimana.

L'eventuale approvazione da parte della Camera segnerà l'ultimo passaggio legislativo prima dell'invio al presidente Donald Trump per la ratifica finale. La formulazione di questa misura è stata il risultato di intense trattative e negoziati nelle scorse settimane, un processo influenzato dal crescente focus sui temi dell'abitazione in vista dell'imminente stagione elettorale.

Il provvedimento si distingue per l'ampio consenso trasversale ottenuto al Senato, testimoniando una rara collaborazione tra esponenti dei due principali partiti politici. L'obiettivo comune è affrontare con decisione il problema dell'accessibilità abitativa negli Stati Uniti. Le nuove normative sono progettate per facilitare significativamente la costruzione di nuovi alloggi, incentivare la ristrutturazione delle proprietà esistenti e, in modo cruciale, limitare l'influenza e l'intervento degli investitori istituzionali nel mercato residenziale, favorendo così un ambiente più equo per i futuri proprietari di casa.