Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha annunciato uno sviluppo nei negoziati sul nucleare: l'Iran ha accettato di riaprire le porte agli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Vance ha definito la decisione una "pietra miliare" per il raggiungimento di un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano, obiettivo cruciale per la stabilità globale.

Vance ha sottolineato l'importanza di questo passo, qualificandolo come "un momento cruciale per il popolo americano" e "un primo passo fondamentale verso la cessazione definitiva del programma iraniano di armamento nucleare".

Le sue dichiarazioni riflettono un cauto ottimismo, affermando: "abbiamo gettato ottime basi per un accordo finale di successo", suggerendo progressi nei colloqui.

Il ruolo degli ispettori AIEA

Le parole del vicepresidente statunitense evidenziano l'impatto pratico di questa apertura. Il rientro degli ispettori AIEA in Iran è interpretato come un elemento imprescindibile per la ripresa di una supervisione robusta sul programma nucleare di Teheran. Essenziale per trasparenza e fiducia tra le parti.

La presenza degli ispettori permette di monitorare le installazioni, verificare il rispetto degli impegni e prevenire deviazioni verso scopi non pacifici. La loro assenza aveva creato un vuoto informativo e preoccupazioni, rendendo il ritorno condizione per un accordo.

Contesto dei negoziati

L'accettazione da parte dell'Iran di invitare nuovamente gli ispettori dell'AIEA è giunta al termine del primo ciclo di colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, svoltosi in Svizzera. Questi incontri mirano a sbloccare l'impasse e riavviare il dialogo. La visita degli ispettori è considerata un elemento chiave per la riattivazione della cooperazione sul nucleare, dopo una fase di sospensione che ha acuito le tensioni.

L'ultimo accesso degli ispettori in Iran risaliva a giugno 2025, prima di un conflitto regionale. Il loro ritorno è stato esplicitamente richiesto dagli Stati Uniti come condizione indispensabile per avanzare nei negoziati e per un accordo duraturo sulla non proliferazione.