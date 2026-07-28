Il Consiglio regionale dell'Abruzzo si appresta a vivere una settimana di intenso lavoro all'Emiciclo de L'Aquila, con un'agenda fitta di appuntamenti cruciali a partire da giovedì 30 luglio 2026. La giornata si aprirà alle ore 10 con la sessione della "Commissione di Vigilanza", chiamata ad affrontare diverse questioni di primaria importanza per il territorio regionale.

Su iniziativa del consigliere regionale di Avs, Alessio Monaco, la Commissione si concentrerà sull'analisi della graduatoria Fosmit 2024, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Per l'occasione, saranno ascoltati Roberto Santangelo, assessore regionale con delega agli Enti Locali, e Pietro De Camillis, responsabile del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali – Cultura. Successivamente, l'attenzione si sposterà sulla procedura di gara AreaCom per il servizio di trasporto scolastico regionale e sulla gestione dei massimali economici relativi ai lotti territoriali. Interverranno Vincenzo Rivera, direttore Generale della Regione Abruzzo, Donato Cavallo, direttore AreaCom, e Stefania Trapanese, RUP della gara Accordo quadro AreaCom.

Sanità e servizi sul territorio: focus della Commissione

Un altro punto saliente all'ordine del giorno riguarda l'assetto delle postazioni territoriali del 118 a Pescasseroli e nell'Alto Sangro, una tematica sollevata dal presidente Sandro Mariani.

Per approfondire la questione, la Commissione audirà Nicoletta Verì, assessore regionale alla Salute, Paolo Costanzi, direttore Generale della ASL1, Giuseppe Sipari, sindaco di Pescasseroli, Paola Federici, segretaria di Cittadinanzattiva APS Abruzzo, Francesco Marrelli, segretario della CGIL L'Aquila, Silvano Pirro, rappresentante del Comitato Cittadini e Territorio Ponte del Giovenco, ed Erminio Colantoni, dell'Osservatorio Sanità in Alto Sangro.

I lavori della Commissione Vigilanza si concluderanno con un dibattito sulle criticità organizzative, le carenze di personale, la riduzione dei servizi e lo stato di avanzamento dei lavori presso l'Ospedale 'San Massimo' di Penne. Questa discussione è stata promossa dalla consigliera M5S Erika Alessandrini.

Le audizioni previste includono Nicoletta Verì, assessore regionale alla Salute, Camillo Odio, direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Vero Michitelli, direttore generale della ASL di Pescara, e Valterio Fortunato, direttore sanitario del Presidio ospedaliero 'San Massimo' di Penne.

Riforma della legge elettorale: al vaglio della Commissione Statuto

Nel pomeriggio di giovedì 30 luglio, alle ore 15.30, si riunirà la "Commissione per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale". Questo organismo proseguirà l'esame del progetto di legge, d'iniziativa del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che mira a introdurre modifiche alla Legge Regionale 2 aprile 2013, n.

9. Tale normativa disciplina le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, rendendo il dibattito di particolare rilevanza.

La Commissione Statuto svolge un ruolo cruciale nella valutazione e nella proposta di aggiornamenti sia allo Statuto regionale sia alle normative elettorali. Il suo operato garantisce il rispetto delle procedure istituzionali e la piena partecipazione degli attori coinvolti. Il progetto di legge in esame rappresenta un passaggio fondamentale per l'adeguamento della cornice normativa elettorale, con l'obiettivo di rispondere in modo efficace alle attuali esigenze di rappresentanza e al corretto funzionamento degli organi regionali.