Il Partito Democratico di Gualdo Tadino ha fermamente respinto le accuse mosse da Fratelli d’Italia, definendole «vergognose». Al centro della polemica vi è la contestazione secondo cui il Pd starebbe utilizzando le istituzioni per colpire gli avversari politici, un’affermazione che si inserisce nel più ampio contesto della vicenda che ha coinvolto la consigliera di opposizione Simona Vitali, capogruppo di Rifare Gualdo.

La segreteria del Pd ha evidenziato come le critiche di Fratelli d’Italia abbiano avuto inizio con l’attacco al sindaco Massimiliano Presciutti per aver espresso una legittima posizione politica, per poi evolvere in un’accusa ancora più grave: l’utilizzo delle istituzioni per fini partitici.

Fratelli d’Italia avrebbe sostenuto che la sanzione inflitta a Simona Vitali fosse una ritorsione per aver «osato sfidare la sinistra e il Partito Democratico», insinuando un controllo del Pd sugli uffici comunali e un condizionamento nell’applicazione delle leggi. Il Partito Democratico ha categoricamente respinto tali affermazioni, definendole «gravissime, prive di qualsiasi prova e incompatibili con il rispetto dovuto alle istituzioni».

La vicenda della sanzione amministrativa e il ricorso

La questione trae origine da una sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Locale nei confronti di Simona Vitali, relativa all’affissione di manifesti elettorali sulle vetrine della sede del comitato durante le elezioni regionali del 2024.

La consigliera ha presentato ricorso contro la multa, ma questo è stato respinto dal Giudice di Pace di Gubbio. Il rigetto del ricorso ha conseguentemente attivato una procedura di incompatibilità per lite pendente, come previsto dal Testo unico degli enti locali. Nonostante la consigliera avesse contestato l’applicazione della norma richiamando un’interpretazione giurisprudenziale, ha infine optato per il pagamento della sanzione senza presentare appello, mantenendo così il suo seggio in Consiglio comunale.

Il Pd di Gualdo Tadino ha sottolineato che l’intera vicenda è stata gestita «attraverso le procedure previste dalla legge» e sottoposta al giudizio dell’autorità giudiziaria, la quale ha respinto il ricorso di primo grado.

Il partito ha ribadito di respingere ogni sospetto di punizione politica o discriminazione, affermando che le procedure seguite sono state corrette e che l’applicazione della legge è stata confermata dalle sedi competenti.

Il richiamo alle regole istituzionali e la critica a Fratelli d’Italia

Il Partito Democratico ha riaffermato l’importanza delle norme sulle incompatibilità e di tutte le disposizioni che regolano l’esercizio delle funzioni pubbliche, evidenziando come esse esistano «per garantire imparzialità e trasparenza e valgono per tutti, senza distinzione di appartenenza politica». Nessuno, ha precisato il Pd, può pretendere regole speciali in virtù della propria affiliazione partitica, poiché chi ricopre una carica pubblica ha il dovere di rispettare l’ordinamento, non di delegittimarlo quando le sue conseguenze non sono gradite.

Il Pd ha inoltre criticato Fratelli d’Italia per aver «alimentato il sospetto» e per aver descritto il Partito Democratico come una forza in grado di controllare il funzionamento delle istituzioni democratiche. Questa condotta è stata definita una «deriva», con il Pd che ha ribadito con forza che «le istituzioni appartengono ai cittadini, non ai partiti». Il partito ha dichiarato di non accettare lezioni da chi, di fronte a provvedimenti o decisioni sfavorevoli, preferisce costruire una «narrazione vittimistica» anziché confrontarsi con la realtà. A supporto di questa posizione, è stata richiamata anche una dichiarazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole!», utilizzata dal Pd per sottolineare la natura amministrativa della questione e la necessità di un atteggiamento istituzionale e responsabile.

Il Partito Democratico di Gualdo Tadino ha concluso affermando che continuerà a difendere il principio secondo cui le istituzioni appartengono ai cittadini, e per questo non permetterà che vengano «infangate da accuse tanto strumentali quanto irresponsabili», costruite unicamente per alimentare una propaganda che nulla ha a che vedere con la verità dei fatti.