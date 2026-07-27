Un significativo cambiamento nel panorama politico del Molise è stato annunciato il 27 luglio 2026: Aida Romagnuolo, attuale consigliera regionale, ha ufficialmente lasciato Fratelli d'Italia per aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci. La decisione di Romagnuolo, che da diversi mesi collabora anche nello staff del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, segna un passaggio importante e riflette una scelta politica maturata nel tempo.

Le ragioni della scelta politica

La consigliera Aida Romagnuolo ha illustrato le motivazioni che l'hanno spinta a intraprendere questo nuovo percorso.

Ha sottolineato come la sua adesione a Futuro Nazionale sia il risultato di una riflessione profonda e consapevole, maturata nel corso di diversi mesi. Romagnuolo ha ribadito la sua visione della politica come un imprescindibile servizio ai cittadini e al territorio, principio che ha guidato la sua azione negli ultimi tre anni, mantenendola vicina alle esigenze delle comunità locali.

«Questa mia adesione è una scelta maturata con convinzione e senso di responsabilità, non oggi, ma da diversi mesi – ha dichiarato Romagnuolo – anche in considerazione del fatto che ho sempre vissuto la politica come servizio ai cittadini e al territorio. E, negli ultimi tre anni, non ho mai smesso e sono sempre stata vicino ai cittadini.

Oggi sento il dovere di proseguire questo percorso in un progetto nel quale mi riconosco pienamente».

Nel motivare l'uscita da Fratelli d'Italia, Romagnuolo ha espresso preoccupazione per quella che ha percepito come una progressiva tendenza del partito a privilegiare una rappresentanza più ristretta, allontanandosi dal confronto costante con il territorio. «Lascio Fratelli d’Italia perché ritengo che il partito abbia progressivamente privilegiato una rappresentanza sempre più ristretta, allontanandosi da quel confronto costante con il territorio che considero fondamentale», ha affermato, sottolineando come questo aspetto sia fondamentale per un'efficace azione politica.

La scelta di aderire a Futuro Nazionale è dettata dalla volontà di Romagnuolo di "ritornare in mezzo alla gente", di "ascoltare i bisogni reali delle comunità" e di "contribuire alla costruzione di una proposta politica fondata sul dialogo, sul merito e sulla partecipazione".

Tali principi rappresentano, per la consigliera, i pilastri per un'azione politica rinnovata e più vicina alle istanze dei cittadini.

Il progetto politico di Futuro Nazionale

Futuro Nazionale si configura come un nuovo e dinamico movimento politico nel panorama italiano, sotto la guida di Roberto Vannacci. Il movimento si propone di offrire una proposta alternativa ai partiti tradizionali, mirando a raccogliere il consenso di coloro che cercano un'espressione politica differente. Il fondatore, Roberto Vannacci, ha intrapreso questa nuova esperienza dopo aver lasciato la Lega, con l'intenzione di creare una realtà politica che ponga al centro il cittadino.

Il programma di Futuro Nazionale è fortemente incentrato su concetti chiave quali il dialogo, la partecipazione e una profonda attenzione alle esigenze delle comunità locali.

L'obiettivo è coinvolgere attivamente cittadini e rappresentanti istituzionali, costruendo un percorso politico basato sulla vicinanza al territorio e sulla capacità di rispondere concretamente ai bisogni della popolazione. L'adesione di figure come Aida Romagnuolo evidenzia la volontà del movimento di attrarre personalità con forte radicamento territoriale e comprovata esperienza politica.