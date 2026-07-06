Il centrosinistra ha conquistato una netta vittoria nelle elezioni provinciali di secondo livello a Isernia, tenutesi lo scorso 6 luglio 2026. La lista 'Insieme per la Provincia', espressione della coalizione di centrosinistra, ha prevalso con il 56,4% delle preferenze, distanziando significativamente la formazione di centrodestra 'Autonomia e Identità', che si è attestata al 43,6%. A esprimere il proprio voto sono stati esclusivamente gli amministratori locali dei 52 comuni che compongono la provincia pentra, conferendo a questa consultazione un carattere peculiare e rappresentativo del tessuto politico territoriale.

La composizione del nuovo Consiglio Provinciale

La ripartizione dei seggi all'interno del nuovo consiglio provinciale di Isernia ha visto la lista 'Insieme per la Provincia' aggiudicarsi sei posti. I candidati eletti per il centrosinistra sono: Marco Cacciavillani, Amalia Gennarelli, Giuseppe Centracchio, Candido Paglione, Sara Ferri e Anna Ferreri. Per la coalizione 'Autonomia e Identità' del centrodestra, invece, sono stati eletti quattro rappresentanti: Manolo Sacco, Giacomo Lombardi, Massimo Zullo e Cesare Pietrangelo. L'affluenza alle urne ha registrato un'elevata partecipazione, raggiungendo l'83,89% degli aventi diritto, a testimonianza dell'importanza attribuita a questa tornata elettorale dagli amministratori locali.

Il peso del voto ponderato e le reazioni

Il presidente della Provincia, Daniele Saia, ha espresso grande soddisfazione per l'esito del voto, sottolineando come il centrosinistra abbia non solo primeggiato, ma anche migliorato il proprio risultato sia considerando il voto ponderato sia analizzando le singole fasce di preferenza. "La nuova composizione inverte quella uscente," ha affermato Saia, "il che ci consente di lavorare con maggiore serenità". Un ruolo cruciale nel determinare la vittoria è stato giocato dal coefficiente del voto ponderato attribuito ai comuni di Isernia, Venafro e, in particolare, Agnone, il cui peso specifico ha indirizzato l'esito finale dell'elezione.

Profili degli eletti e dinamiche interne

Tra i nomi di spicco eletti nella coalizione di centrosinistra, figurano Amalia Gennarelli e Marco Cacciavillani, entrambi amministratori del comune di Agnone, che si sono distinti come primi eletti ex aequo. Sul fronte del centrodestra, la figura di Manolo Sacco, sindaco di Pescolanciano, emerge per aver ottenuto il maggior numero di preferenze assolute, confermando per la quarta volta consecutiva la sua elezione alle provinciali. Sacco ha commentato il risultato evidenziando la forza intrinseca del centrodestra nella provincia di Isernia, ma non ha mancato di sollevare interrogativi su possibili tensioni interne alla coalizione, suggerendo che "qualcuno di centrodestra non ha fatto il proprio dovere".

Il primo cittadino, esponente di Forza Italia, pur non escludendo un futuro impegno nelle prossime elezioni regionali, ha puntato il dito contro il suo stesso partito, lasciando intravedere scenari di dibattito politico interno.