L'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, ha reso noto di essere stato convocato presso il Ministero degli Affari Esteri italiano, la Farnesina, nella giornata del 9 luglio 2026. La convocazione è avvenuta a seguito della recente espulsione di due addetti militari della sua ambasciata, un episodio che si inserisce in un contesto di crescenti tensioni diplomatiche tra i due Paesi.

La notizia è stata diffusa dallo stesso Paramonov attraverso il suo canale Telegram, dove ha pubblicato una fotografia che lo ritrae davanti alla sede del ministero.

Nell'immagine, l'ambasciatore tiene in mano una foto di Sergej Lavrov e una citazione attribuita al ministro degli Esteri russo: “Scusate ma parlerò imprecando”, frase che sottolinea il tono schietto e polemico del diplomatico.

Nel suo messaggio, Paramonov ha espresso un commento sulla situazione, affermando con sarcasmo: “A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui, come sempre, non avviene nulla di buono”. Questa dichiarazione ha anticipato una critica più diretta alle motivazioni dietro la sua convocazione e l'espulsione dei diplomatici.

Il diplomatico russo ha poi puntato il dito contro il Segretario Generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, sostenendo che l'espulsione di un numero elevato di diplomatici russi sarebbe finalizzata a limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia.

Tuttavia, Paramonov ha categoricamente respinto questa possibilità, dichiarando che “questo è comunque impossibile”. Ha argomentato che la Russia può contare su figure di spicco e di grande statura politica come Vladimir Putin e Sergej Lavrov.

In un confronto diretto, l'ambasciatore ha osservato che l'Italia, “pur col suo immenso potenziale sul piano delle idee e col suo patrimonio politico e umanistico”, attualmente “non dispone di figure di tale levatura”. Questa affermazione ha evidenziato una percezione di squilibrio nella leadership politica e diplomatica tra le due nazioni, secondo il punto di vista russo.

Le speranze dell'ambasciatore per il futuro italiano

A conclusione del suo intervento, l'ambasciatore Paramonov ha espresso un auspicio per l'Italia.

Ha dichiarato di sperare che anche nel panorama politico e diplomatico italiano possano tornare a emergere figure di rilievo, capaci di “restituire all'Italia l'autonomia e il prestigio di cui godeva un tempo anche negli ‘affari esteri’”. Questa dichiarazione suggerisce una visione critica sullo stato attuale della politica estera italiana, pur riconoscendone un passato glorioso.

Il ruolo della Farnesina nel contesto diplomatico

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, comunemente conosciuto come Farnesina, rappresenta l'organo di governo italiano incaricato della definizione e attuazione della politica estera e delle relazioni internazionali del Paese. Con la sua sede principale nel palazzo della Farnesina a Roma, il ministero svolge un ruolo centrale nella gestione delle crisi diplomatiche e nel mantenimento delle relazioni bilaterali con gli altri Stati.

La convocazione dell'ambasciatore russo si inserisce pienamente nelle prerogative e nelle responsabilità istituzionali di questo dicastero, evidenziando la sua funzione cruciale nelle dinamiche internazionali.