La Regione Sardegna ha accolto con favore la recente sentenza della Corte Costituzionale, che, pur dichiarando l’illegittimità di una parte della norma regionale sulle aree idonee e non idonee per la realizzazione di impianti da energia rinnovabile, ha riconosciuto il ruolo dell’isola nelle scelte di pianificazione. L’amministrazione regionale ha sottolineato come la decisione della Consulta contenga "importanti affermazioni a tutela delle competenze regionali nella pianificazione territoriale e nella localizzazione degli impianti".

Il pronunciamento della Corte, pur avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione relativa alla sospensione dei procedimenti autorizzativi, ha affermato con chiarezza un principio di grande rilievo istituzionale: la transizione energetica non può comportare l’integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio.

Questo è stato interpretato dalla Regione come "un riconoscimento che conferma il ruolo della Sardegna nelle scelte che riguardano l’utilizzo, la tutela e la valorizzazione del proprio territorio".

La Regione ha definito la sentenza "un passaggio particolarmente significativo per la Sardegna", poiché riafferma il diritto dell’Isola a partecipare alle decisioni che incidono sul paesaggio, sull’ambiente e sul modello di sviluppo del proprio territorio.

Tuttavia, la minoranza di centrodestra ha espresso un parere diametralmente opposto. Il capogruppo di Forza Italia, Angelo Cocciu, ha definito la sentenza "una pesante sconfitta politica per la Giunta Todde e il Campo Largo". Cocciu ha evidenziato che la norma che sospendeva i procedimenti autorizzativi sugli impianti da fonti rinnovabili è stata dichiarata illegittima, confermando i dubbi che Forza Italia aveva espresso fin dall’inizio.

L’esponente della minoranza ha criticato la maggioranza per aver preferito "la propaganda al confronto", approvando una legge "destinata a essere censurata", con il risultato di "un anno di incertezza, investimenti bloccati e un grave danno alla credibilità della Regione".

Dettagli della normativa regionale e della sentenza

La legge regionale della Sardegna al centro della discussione è la n. 20 del 5 dicembre 2024, denominata "Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi". Le norme impugnate dalla Corte Costituzionale riguardano specifici articoli e allegati della legge, con l’obiettivo dichiarato di programmare territorialmente gli impianti FER, minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico, e rispettare gli obblighi comunitari di decarbonizzazione e gli obiettivi di potenza al 2030 per la Sardegna, tutelando il patrimonio culturale, paesaggistico, le aree agricole e forestali, la qualità dell’aria e i corpi idrici.

La normativa regionale si applica all’intero territorio, incluse le aree con impianti in fase di valutazione o autorizzazione, o già autorizzati ma non irreversibilmente modificati. La legge prevede il divieto di realizzazione in aree non idonee, come individuate negli allegati e nei commi 9 e 11 dell’art. 1 della legge regionale. Gli atti autorizzativi già emanati per impianti in aree non idonee risultano privi di efficacia, salvo quelli riguardanti impianti che hanno già comportato modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. La legge definisce l’idoneità all’installazione FER per le aree e superfici dell’Allegato F e le aree idonee secondo il comma 7 secondo periodo, mentre le aree ordinarie sono quelle non comprese negli allegati.

La realizzazione di impianti e accumuli FER, sia in aree idonee sia in ordinarie, è sottoposta ai requisiti e prescrizioni dell’Allegato G e alle prescrizioni territoriali, urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, in particolare al piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnico. Se un progetto ricade sia in aree idonee sia non idonee, prevale il criterio di non idoneità.

Implicazioni istituzionali e politiche

La sentenza della Corte Costituzionale, al di là della dichiarazione di illegittimità della sospensione dei procedimenti autorizzativi, riafferma un principio fondamentale: la transizione energetica deve procedere nel pieno rispetto delle competenze regionali in materia di pianificazione territoriale.

Questo aspetto è stato enfatizzato dalla Regione come un chiaro riconoscimento del suo ruolo istituzionale nelle decisioni che modellano il futuro del proprio territorio.

D’altra parte, la minoranza politica ha interpretato il pronunciamento come una conferma delle proprie riserve e critiche alla legge regionale, configurandolo come una sconfitta per l’attuale maggioranza. Le divergenti letture della sentenza evidenziano la complessità del dibattito sulla gestione delle fonti rinnovabili e l’equilibrio tra le esigenze di sviluppo energetico e la tutela del paesaggio e dell’autonomia locale.