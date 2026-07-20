La Giunta comunale di Assisi ha intrapreso un'azione decisa per la tutela dei prodotti agricoli e alimentari del territorio, annunciando il 20 luglio 2026 una deliberazione volta a richiedere una revisione della normativa doganale europea. L'obiettivo primario è rendere obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza reale delle materie prime sulle etichette, superando l'attuale disciplina che consente di attribuire l'“origine italiana” a prodotti la cui ultima trasformazione sostanziale avviene in Italia, anche se le materie prime sono estere.

L'iniziativa, promossa da Coldiretti e pienamente recepita dall'Amministrazione comunale, mira a garantire la massima trasparenza ai consumatori e a proteggere le filiere agricole locali dalla concorrenza sleale. Al centro della proposta vi è la modifica dell'articolo 60 del regolamento UE n. 952/2013, che attualmente permette di etichettare come italiani prodotti con materia prima straniera, purché l'ultima fase di trasformazione sia avvenuta sul suolo nazionale. Questa prassi può generare equivoci sulla reale provenienza degli ingredienti.

L'impegno istituzionale per il Made in Italy

Per dare forza alla propria istanza, la Giunta comunale auspica un ampio coinvolgimento dei parlamentari europei umbri e della Regione Umbria.

L'intento è sensibilizzare le istituzioni comunitarie e promuovere un'azione coordinata in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il sindaco e gli assessori hanno evidenziato di aver accolto l'istanza di Coldiretti, sostenendo con fermezza il lavoro degli agricoltori locali, che operano con elevati standard qualitativi e affrontano costi di produzione superiori rispetto a materie prime importate a basso costo e di qualità inferiore. Il settore agroalimentare è riconosciuto come strategico e da salvaguardare su tutti i fronti.

Durante una recente seduta, il Consiglio comunale ha approvato una mozione specifica, presentata dai consiglieri Luigi Bastianini, Nico Perini, Enzo Totori, Cristina Susta e Adil Zaoin, che invoca “azioni urgenti per la revisione della disciplina sull’origine doganale a tutela dei prodotti agricoli e alimentari del territorio di Assisi”.

L'assessore Scilla Cavanna ha chiarito i limiti dell'attuale normativa europea, affermando: “Difendere i nostri produttori significa garantire trasparenza ai consumatori e tutelare la qualità delle filiere locali. Chiederemo che l’origine sia determinata dal luogo di coltivazione e produzione della materia prima e non dall’ultima trasformazione industriale. Votare questa mozione significa proteggere il lavoro dei nostri agricoltori e l’identità economica della città, difendendo il Made in Italy reale”.

Revisione del Regolamento UE n. 952/2013

Il regolamento UE n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, definisce le regole per l'attribuzione dell'origine delle merci. In particolare, l'articolo 60 stabilisce che una merce acquisisce l'origine del paese in cui ha subito l'ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata e che abbia portato alla fabbricazione di un nuovo prodotto o rappresentato una fase importante del processo produttivo.

La richiesta della Giunta e del Consiglio di Assisi è di modificare radicalmente questa impostazione, affinché l'origine sia vincolata al luogo di coltivazione e produzione della materia prima. Questo cambiamento mira a rafforzare la tutela delle produzioni locali e a garantire una maggiore trasparenza per i consumatori.

La deliberazione della Giunta e la mozione consiliare rappresentano un fondamentale passo formale per avviare un dibattito costruttivo a livello regionale e comunitario. L'obiettivo è coinvolgere attivamente le istituzioni e le rappresentanze politiche nella promozione di una normativa che sia più rispondente alle esigenze dei produttori locali e che assicuri una corretta e completa informazione ai consumatori.