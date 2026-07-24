Il consigliere regionale Roberto Cifarelli, esponente del gruppo misto, ha recentemente evidenziato l'importanza cruciale che nessuna risorsa destinata allo sviluppo culturale, turistico e infrastrutturale della Basilicata vada perduta. Questa dichiarazione è giunta durante una riunione della Seconda Commissione consiliare permanente, tenutasi il 23 luglio 2026, nel corso della quale è stato audito il direttore generale alla programmazione della Regione Basilicata, Alfonso Morvillo. L'incontro ha avuto come focus la delicata questione della rimodulazione delle risorse finanziarie destinate alle aree urbane di Potenza e Matera.

Rimodulazione dei Fondi Europei e Impatto Territoriale

Dall'audizione è emerso che la rimodulazione dei finanziamenti ha comportato una decurtazione di 6 milioni di euro per l'area urbana del capoluogo potentino e di 4 milioni di euro per quella materana. Queste risorse sono considerate strategiche non solo per i due capoluoghi, ma per l'intera rete dei comuni limitrofi che compongono i rispettivi sistemi urbani. Per l'area di Potenza sono coinvolte le comunità di Avigliano, Brindisi di Montagna, Picerno, Pietragalla, Pignola, Tito e Vaglio Basilicata; per l'area di Matera, i territori di Grottole, Miglionico, Montescaglioso e Pomarico. La riprogrammazione è stata decisa dalla governance regionale per far fronte a nuove priorità indicate dalla Commissione europea, tra cui spiccano le misure sull'housing sociale.

Cifarelli, rappresentante della minoranza di centrosinistra, ha definito l'audizione di Morvillo un "passaggio d'obbligo e di responsabilità istituzionale". L'obiettivo primario era fare piena luce sulle motivazioni tecniche e contabili che hanno guidato questa rimodulazione dei fondi europei Fesr. Di fronte alla forte preoccupazione espressa dai sindaci e dalle comunità locali, il Consiglio regionale ha il dovere di esercitare con rigore la propria funzione di controllo e di indirizzo economico. "Le progettualità avanzate dalle amministrazioni locali non possono essere penalizzate da decisioni che non vedano un preventivo percorso di concertazione", ha sottolineato Cifarelli. La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione della vicenda, sollecitando la Giunta regionale a individuare soluzioni finanziarie alternative e compensative.

Verso una Co-programmazione Territoriale: La Proposta di Cifarelli

Parallelamente alla questione dei fondi, la Seconda Commissione consiliare Bilancio e Programmazione, presieduta dallo stesso Cifarelli, ha promosso un'iniziativa per rafforzare il dialogo tra Regione e amministrazioni locali. Il 23 maggio 2026, Cifarelli ha annunciato l'intenzione di avviare un confronto strutturato con Anci Basilicata e i rappresentanti dei giovani amministratori. L'obiettivo è ridisegnare i rapporti istituzionali e favorire una co-programmazione territoriale più efficace.

La proposta di Cifarelli nasce dalla convinzione che sia maturo il tempo per reintrodurre una figura istituzionale intermedia tra i Comuni e la Regione Basilicata.

Questo approccio intende superare il vuoto di coordinamento territoriale lasciato dalla soppressione delle Comunità montane nel 2010 e dal progressivo depotenziamento delle Province causato dalla legge Delrio. L'ente intermedio proposto servirebbe a garantire una co-programmazione più efficace con i territori, consentendo di tradurre i bisogni locali in progetti concreti e di orientare strategicamente risorse cruciali.

Tale strumento di governance permetterebbe di far dialogare le amministrazioni comunali con la Regione in modo continuativo, indirizzando in maniera strategica flussi finanziari come i Fondi Europei, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e le royalties delle estrazioni petrolifere.

L'obiettivo è evitare interventi frammentati o poco aderenti alle priorità delle comunità, aggregando progettualità e promuovendo sinergie tra Comuni, anche in vista di processi di integrazione o fusione dove vi siano vantaggi socio-economici.

Prospettive e Prossimi Passi per la Governance Regionale

La Commissione continuerà a seguire da vicino l'evoluzione della vicenda relativa alla rimodulazione dei fondi e a promuovere strumenti di ascolto e analisi territoriale per individuare le priorità effettive delle comunità coinvolte. Le prossime settimane saranno dedicate ai primi incontri con il presidente di Anci Basilicata, Gerardo Larocca, e il coordinatore di Anci Giovani, Giulio Traietta, sindaco di Miglionico.

L'intenzione è definire un calendario di audizioni e iniziative congiunte, con l'obiettivo di garantire che le risorse disponibili siano utilizzate in modo efficace e condiviso, riducendo discrepanze e inefficienze nell'impiego dei fondi pubblici e prevenendo penalizzazioni per i territori interessati.