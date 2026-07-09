Francesco Battistoni, deputato e segretario regionale delle Marche di Forza Italia, ha espresso il suo convinto sostegno ad Alberto Alessandri come candidato alla presidenza della Provincia di Pesaro Urbino. L'annuncio è giunto durante un evento pubblico dedicato alla candidatura di Alessandri, sottolineando l'importanza di una guida autorevole per l'ente provinciale.

Il profilo di Alberto Alessandri e le ragioni del sostegno

Il sostegno ad Alessandri, ha spiegato Battistoni, nasce dalla profonda consapevolezza di poter contare su un amministratore capace, concreto e profondamente legato al territorio.

Battistoni ha evidenziato in particolare l'esperienza di Alessandri come sindaco di Cagli, dove ha dimostrato una notevole abilità nel promuovere il dialogo come strumento per risolvere i problemi, non come un esercizio di facciata. La sua azione amministrativa ha permesso di costruire risultati tangibili attraverso un costante confronto con cittadini e istituzioni.

Nonostante il ridimensionamento delle sue funzioni a seguito della riforma Delrio, la Provincia continua a svolgere un ruolo cruciale per la qualità della vita delle comunità locali. In questo contesto, Battistoni ha definito Alessandri una vera e propria garanzia, capace di unire il centrodestra e il mondo civico attorno a un solido progetto di buon governo.

La sua figura rappresenta la guida autorevole, competente e inclusiva di cui l'ente provinciale ha bisogno.

Sinergia istituzionale e il ruolo strategico della Provincia

Nel suo intervento, il segretario regionale di Forza Italia ha posto l'accento anche sul prezioso lavoro del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Acquaroli è stato descritto come una figura sempre presente sui territori e costantemente impegnato ad ascoltare amministratori e cittadini, fornendo risposte concrete alle esigenze delle comunità marchigiane. L'elezione di Alessandri alla guida della Provincia permetterebbe di rafforzare questa sinergia istituzionale, trasformando la Provincia nella vera casa dei Comuni, nell'interesse superiore dell'intero territorio.

La Provincia di Pesaro e Urbino, al pari delle altre province italiane, ha visto le proprie competenze ridefinite dalla legge 56/2014, nota come riforma Delrio. Questa normativa ha trasformato le province in enti di secondo livello, mantenendo loro funzioni fondamentali. Tra queste rientrano la pianificazione territoriale, la gestione delle strade provinciali e delle scuole secondarie superiori, la tutela dell'ambiente e il supporto ai Comuni. Gli organi della Provincia sono il presidente, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, con il presidente eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alla provincia.