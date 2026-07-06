Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, si posiziona al sesto posto nella classifica nazionale dei sindaci stilata dal Governance Poll 2026, l'indagine realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il risultato, diffuso il 6 luglio 2026, evidenzia un significativo aumento del consenso di 6,6 punti percentuali rispetto al giorno della sua elezione, uno degli incrementi più elevati registrati a livello italiano. Biondi ha sottolineato come questo riconoscimento assuma un valore particolare, giungendo al nono anno di amministrazione e confermando che il rapporto di fiducia con i cittadini non si è affievolito, ma ha continuato a rafforzarsi nel tempo.

I risultati abruzzesi nel Governance Poll 2026

Il sindaco Pierluigi Biondi ha registrato un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente e un balzo in avanti del 6,6% rispetto all’anno della sua elezione, confermandosi il più apprezzato tra i primi cittadini abruzzesi. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, si colloca al 41° posto (+1% annuo, +3,1% dall'elezione). Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, scende alla 77ª posizione (-7% annuo, -5,5% dall'elezione). Il Comune di Chieti non è incluso nella classifica, in quanto vengono esclusi gli eletti nel 2016 al primo mandato.

Le dichiarazioni del sindaco e il contesto amministrativo

Commentando l'ottimo risultato, Pierluigi Biondi ha dichiarato: «Il sesto posto nella classifica nazionale dei sindaci è certamente motivo di soddisfazione, ma il dato che considero davvero più significativo è un altro: l’aumento del consenso di 6,6 punti rispetto al giorno dell’elezione, uno dei più alti registrati in Italia.

Un risultato che assume un valore particolare perché arriva al nono anno di amministrazione e dimostra che il rapporto di fiducia con i cittadini non si è affievolito né semplicemente stabilizzato nel tempo, ma ha continuato a rafforzarsi». Il sindaco ha espresso gratitudine per il riconoscimento, estendendolo all’intera amministrazione e a tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla crescita della città. Ha inoltre evidenziato come il gradimento sia cresciuto in una fase cruciale per il capoluogo, caratterizzata da importanti processi di ricostruzione, nuovi investimenti, il ruolo di Capitale italiana della Cultura 2026 e la centralità nelle aree interne.

Dinamiche nazionali del consenso e metodologia dell'indagine

L'analisi del Governance Poll 2026, condotta da Antonio Noto, direttore dell’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, ha coinvolto 92 comuni capoluogo di provincia e le Regioni con elezione diretta, basandosi su interviste tra aprile e giugno 2026 (600 elettori/Comune, 1.000 soggetti/Regione). L'indagine rivela che due sindaci su tre hanno registrato una perdita di consenso rispetto all'anno precedente. Noto ha spiegato che questa tendenza è sintomo di un cambiamento profondo: il consenso non dipende più solo dalla capacità di realizzare interventi concreti, ma dalla possibilità di rassicurare una comunità che vive una fase di forte instabilità.

Temi come il disagio sociale, il costo della vita e la crisi economica incidono significativamente sulla valutazione degli elettori. In questo scenario, la crescita del gradimento per il sindaco dell'Aquila assume un rilievo ancora maggiore. A livello nazionale, Sara Funaro (Firenze) è la più apprezzata (66% di gradimento), seguita da Clemente Mastella (Benevento, +6,8% dall'elezione). Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si mantiene stabile al 13° posto (+0,5% annuo, -3% dal 2024).