Il consigliere regionale della Basilicata Antonio Bochicchio (Avs‑Psi‑Bp) è intervenuto con una dichiarazione sui recenti fatti di cronaca che hanno generato preoccupazione a Potenza. Bochicchio ha fermamente dichiarato che tali episodi non devono in alcun modo essere utilizzati come pretesto per “solleticare i soliti istinti securitari, al limite del razzismo”.

Pur riconoscendo l'esistenza di criticità, il consigliere ha evidenziato come la richiesta di un “pugno duro” rappresenti un mero tentativo di eludere le responsabilità, “nascondendo la polvere sotto il tappeto” anziché affrontare con consapevolezza le scelte e le decisioni politiche che spettano alle istituzioni.

Ha inoltre espresso forte preoccupazione per il rischio che esponenti della classe dirigente possano alimentare questo clima, sottolineando che il loro ruolo è risolvere i problemi, non generare polemiche.

L'importanza di governare i fenomeni migratori

La situazione demografica, sia a livello regionale che nazionale, rende indispensabile governare i fenomeni migratori con equilibrio, programmazione e grande attenzione. Bochicchio ha chiarito che non si tratta di una questione ideologica, bensì di una necessità per la tenuta del sistema Paese e regionale. Ha citato i dati della Basilicata, dove circa 30 mila cittadini stranieri risiedono su una popolazione di oltre 530 mila abitanti, rappresentando circa il 6% del totale.

Questi numeri, ha affermato, sono pienamente gestibili attraverso politiche di integrazione, inclusione e partecipazione, capaci di generare benefici concreti per l’intera comunità.

Strumenti e ritardi nella politica migratoria

Il consigliere ha richiamato l'attenzione sulla normativa regionale che prevede l’approvazione biennale, da parte del Consiglio, del Piano regionale per l’immigrazione. Questo strumento è fondamentale per definire le linee guida della programmazione integrata a favore dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati. Bochicchio ha evidenziato la necessità impellente di rendere pienamente operativi tutti gli strumenti previsti da tale normativa, lamentando una preoccupante “frammentazione e ritardi nelle risposte istituzionali”.

Tra questi, ha menzionato l’Osservatorio regionale sull’immigrazione, la cui composizione è stata più volte discussa in Consiglio regionale senza che si sia mai giunti alla nomina dei suoi componenti.

In conclusione, Bochicchio ha ribadito che è compito della politica costruire un quadro organico di azioni e interventi, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale, per governare efficacemente il fenomeno migratorio. Ha sottolineato l'importanza di non limitarsi a inseguire l’emotività suscitata da singoli episodi di cronaca, ma di agire con lungimiranza. L'invito finale è a ciascuno ad assumersi le proprie responsabilità per promuovere un reale cambio di passo nella gestione di queste tematiche.