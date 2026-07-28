Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato di Avs, hanno duramente criticato l'ipotesi di nuovi fondi per le spese militari, definendola una "follia". La loro netta presa di posizione è stata espressa a Perugia, durante la presentazione del dossier 'Crisi idrica e dispersione dell’acqua in Italia'.

Bonelli ha sottolineato che "la decisione di aumentare le spese per gli armamenti è una follia. È insostenibile dal punto di vista economico".

Ha poi aggiunto che si tratta di "una corsa al riarmo che serve solo a fare gli interessi economici di Trump che vuole far fare più profitti alle industrie degli armamenti americane". Il co-portavoce di Europa Verde ha evidenziato come "questa corsa al riarmo non sta portando la pace come Giorgia Meloni ci diceva ma in realtà sta amplificando le guerre". Bonelli ha ricordato che "solo nel 2025 sono stati 2.888 miliardi di dollari per armamenti mentre povertà, fame nel mondo e conflitti aumentano". Secondo il parlamentare, "questa è una destra che sta pensando agli interessi delle industrie delle armi e non pensa a quelli degli italiani che hanno bisogno di altro, ovvero di vedere aumentati gli stipendi, di investimenti nella sanità pubblica e contro la crisi climatica".

Le dichiarazioni di Fratoianni e il fondo Safe

Nicola Fratoianni ha ribadito con forza la sua posizione contraria all'incremento delle spese militari, affermando che "Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo Safe per il riarmo, nuove bombe e missili. È una follia". Il segretario di Sinistra Italiana ha inoltre evidenziato il contrasto con la situazione attuale, in cui "la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo". Fratoianni ha concluso il suo intervento ribadendo: "Continuiamo con la follia del riarmo".

Le critiche di Avs alle spese militari

Le posizioni espresse a Perugia si inseriscono in un più ampio contesto di critica da parte di Avs.

In precedenti occasioni, come durante una manifestazione unitaria tenutasi a Napoli, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme al Movimento 5 Stelle, aveva già manifestato la propria netta contrarietà alla corsa al riarmo. In quell'occasione, Fratoianni aveva definito "folle, insostenibile e sbagliata" l'ipotesi di portare le spese militari al 5 per cento del PIL. Aveva inoltre osservato che con un miliardo e mezzo all’anno si potrebbero stabilizzare 30.000 precari universitari, mentre le previsioni indicano una spesa dieci volte superiore per gli armamenti. Bonelli, dal canto suo, aveva giudicato "ridicolo" sostenere la mancanza di risorse per aumentare gli stipendi o investire nella sanità, mentre i fondi per compiacere Trump e le industrie belliche vengono sempre reperiti. Questo dibattito si svolge mentre, al vertice NATO di Ankara, i 31 alleati hanno concordato un ulteriore aumento delle spese militari entro il 2035.