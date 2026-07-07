Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, si afferma tra i primi cittadini più stimati a livello nazionale, conquistando il quarto posto nella prestigiosa classifica del Governance Poll 2026. La rilevazione, pubblicata dal Sole 24 Ore il 6 luglio 2026, attribuisce a Zedda un notevole 63% dei consensi. Questo risultato segna un significativo incremento del 2,7% rispetto al giorno delle elezioni comunali del 2024, quando il suo gradimento si attestava al 60,3%. L'attuale percentuale rappresenta inoltre un netto recupero rispetto al 55% registrato nell'edizione precedente del Governance Poll, quella del 2025, evidenziando una crescita costante nell'apprezzamento del suo operato da parte della cittadinanza.

I Vertici della Classifica Nazionale

Il Governance Poll 2026, indagine curata da Noto Sondaggi, ha coinvolto un campione rappresentativo di 600 persone in ciascun comune esaminato. Gli intervistati sono stati chiamati a esprimere un giudizio complessivo sull’operato del proprio sindaco e a indicare la loro intenzione di voto in caso di future elezioni comunali. Ai vertici della classifica nazionale si posiziona la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha ottenuto un impressionante 66% dei consensi. La seguono da vicino Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65%, e Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, che ha raggiunto il 64% di gradimento. Questi dati sottolineano la percezione positiva delle loro amministrazioni da parte della cittadinanza e la loro capacità di mantenere un elevato livello di consenso.

Il Quadro dei Sindaci Sardi nel Governance Poll

Analizzando la performance degli altri sindaci sardi inclusi nella graduatoria, emerge un panorama variegato, con nessuno di loro che è riuscito a rientrare nella top ten nazionale. Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro, si colloca al 17º posto con il 57,5% dei consensi, registrando tuttavia un calo del 5,6% rispetto al giorno della sua elezione. A seguire, il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, occupa il 27º posto con il 55,5%, mostrando una crescita del 4,4% rispetto al suo insediamento nel 2024. Pietro Morittu, primo cittadino di Carbonia, si posiziona al 36º posto con il 54,5%, ma evidenzia una diminuzione di 11,3 punti percentuali rispetto all’inizio del suo mandato nel 2021.

Infine, Massimiliano Sanna, sindaco di Oristano e l'unico esponente del centrodestra tra i sardi presenti in classifica, si trova all’83º posto con il 47% di gradimento, avendo perso il 7,2% dei consensi rispetto alla sua elezione nel 2022. Questo dettaglio offre una prospettiva sulle dinamiche politiche locali e sul gradimento trasversale nell'isola.

La Metodologia del Sondaggio di Gradimento

Il Governance Poll, elaborato annualmente da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, rappresenta uno strumento chiave per monitorare l'andamento del consenso verso gli amministratori locali. La sua metodologia si basa su interviste approfondite a campioni rappresentativi di cittadini residenti nei principali comuni italiani, garantendo una visione accurata della percezione pubblica.

L'indagine non si limita a rilevare il gradimento generale per l'operato dei sindaci, ma esplora anche la propensione al voto in caso di nuove consultazioni elettorali comunali. Questo approccio fornisce un quadro dettagliato e aggiornato della percezione pubblica riguardo all'efficacia e alla popolarità delle amministrazioni locali, offrendo spunti importanti per comprendere le tendenze politiche e sociali a livello cittadino e regionale.