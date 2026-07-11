Una defezione ha colpito Futuro Nazionale in Calabria: seicento tesserati, provenienti dai Comitati 144 e 1067 di Lamezia Terme, hanno annunciato il loro addio al movimento del generale Roberto Vannacci. La decisione è maturata per un sentimento di profonda amarezza, causato dalle nomine imposte dai vertici, che avrebbero ignorato le scelte democratiche dei comitati locali.

Il gesto è percepito dai dimissionari come un tradimento dei principi di meritocrazia, decantati da Vannacci durante la "due giorni di Roma". Viene contestata la mancata considerazione della base popolare, aspetto cruciale, specialmente in una terra complessa come la Calabria, dove l'impegno politico presenta sfide uniche.

Le accuse: "Falsi profeti" e ricerca di privilegi

I tesserati ritireranno le tessere, dichiarandosi delusi e stanchi di essere ingannati. Le accuse sono rivolte a figure definite "falsi profeti", abili nella retorica ma, all'atto pratico, concentrate sulla tutela esclusiva della "sporca dozzina". Questa ristretta cerchia, secondo i dimissionari, mirerebbe a garantirsi un buon posizionamento alle parlamentari, con l'unico scopo di perpetuare privilegi e grossi stipendi, senza risultati tangibili per il movimento o la collettività.

Il ruolo dei Comitati di Lamezia Terme

Il Comitato Costituente "Lamezia Terme Cz‑144", insieme al Comitato 1067, rappresentava un punto di riferimento territoriale per Futuro Nazionale, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e società civile in Calabria. La fuoriuscita di membri da queste sezioni evidenzia una profonda crisi interna e una significativa perdita di fiducia nella leadership centrale.