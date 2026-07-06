Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha espresso grande soddisfazione per i risultati del sondaggio annuale condotto dall’istituto demoscopico Noto e pubblicato da Il Sole 24 Ore. I dati sul consenso in crescita rappresentano, a suo dire, "un motivo di grande orgoglio e un ulteriore stimolo a continuare a lavorare per il nostro Piemonte". La popolarità di Cirio ha raggiunto il 60 per cento, posizionandolo al quarto posto nella classifica nazionale dei governatori, a pari merito con Roberto Occhiuto, presidente della Calabria.

L'indagine evidenzia un aumento di un punto percentuale nel consenso verso Cirio rispetto all’anno precedente e di 3,9 punti dal giorno della sua elezione, avvenuta il 10 giugno 2024.

Questo incremento lo colloca al secondo posto nella classifica nazionale per crescita di consenso tra i presidenti di Regione. Confrontando con il voto per il suo primo mandato, il 26 maggio 2019, si registra una crescita di 10,14 punti percentuali. Il presidente ha sottolineato che "i cittadini percepiscono l’impegno e la passione che impiego ogni giorno, da otto anni, nel lavoro alla guida della Regione e anche i risultati che stiamo ottenendo".

Il gradimento dei governatori nel Governance Poll

Il Governance Poll de Il Sole 24 Ore, realizzato da Noto Sondaggi, conferma che il 60 per cento dei piemontesi valuta positivamente l’operato di Alberto Cirio. Il presidente del Piemonte condivide la quarta posizione nella graduatoria nazionale dei governatori con Roberto Occhiuto.

Al vertice della classifica si trova Antonio Decaro, governatore della Puglia, seguito da Alberto Stefani del Veneto e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia-Giulia. Il sondaggio rivela che, nonostante questioni aperte come le liste d’attesa nella sanità e le polemiche legate alla crisi del vino, il consenso verso Cirio si mantiene elevato.

La performance dei sindaci piemontesi

Il Governance Poll ha analizzato anche il gradimento dei sindaci dei principali capoluoghi piemontesi. In generale, si osserva una tendenza alla perdita di consenso per molti primi cittadini uscenti. Alessandro Canelli, sindaco di Novara, si attesta al 19° posto con il 56,5 per cento di consenso. Marzio Olivero di Biella e Roberto Scheda di Vercelli registrano entrambi il 55,5 per cento di gradimento.

Domenico Albertella, civico di Verbania, si mantiene stabile al 50 per cento.

A Torino, Stefano Lo Russo perde terreno rispetto all’anno della sua elezione ma continua a essere apprezzato da oltre la metà dei suoi concittadini, attestandosi al 55 per cento. Questo dato rappresenta una crescita di 4 punti rispetto alla rilevazione precedente, ma un calo rispetto al risultato elettorale del 2021. Anche Patrizia Manassero a Cuneo subisce un calo significativo, passando dal 63,3 per cento dell'elezione 2022 all'attuale 52,5 per cento. Infine, Maurizio Rasero di Asti e Giorgio Abonante di Alessandria scendono sotto il 50 per cento, entrambi all'80° posto con il 48 per cento di consenso.

L'impegno della Regione per i cittadini

Alberto Cirio ha ribadito l’importanza del lavoro svolto dalla giunta regionale e dalla squadra di governo, evidenziando lo sforzo per affrontare le numerose questioni aperte nella regione. Ha dichiarato che "i problemi sono ancora tanti, ma si sta percependo lo sforzo che facciamo per affrontare le tante questioni aperte nella nostra regione e soprattutto che la strada intrapresa è finalmente quella giusta". Il presidente ha ringraziato i piemontesi per la fiducia, confermando l’obiettivo di "dare risposte ai cittadini, alle imprese e ai territori" con impegno, responsabilità e concretezza.

Il Governance Poll si conferma una rilevazione demoscopica chiave a livello nazionale per valutare la percezione dell’operato delle istituzioni regionali e comunali. I dati forniscono un quadro aggiornato sul rapporto tra amministratori e popolazione, delineando le dinamiche di consenso e le sfide future per le amministrazioni locali.