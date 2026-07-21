Il Consiglio comunale di Napoli ha accolto una proposta significativa: quella di tenere le proprie sedute direttamente nelle dieci Municipalità della città. L'iniziativa, promossa dal presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Solombrino, mira a ridurre la distanza tra l'istituzione e i territori, favorendo una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale.

Dettagliata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, la proposta stabilisce che ogni singola delle dieci Municipalità di Napoli avrà la possibilità di ospitare una seduta del Consiglio comunale.

L'obiettivo primario è rafforzare il legame tra l'amministrazione centrale e i diversi territori, permettendo di ascoltare direttamente le esigenze dei residenti e delle realtà locali. Solombrino ha evidenziato come tale iniziativa costituisca una preziosa opportunità per promuovere la partecipazione attiva e un confronto diretto e costruttivo tra le istituzioni e la cittadinanza.

Obiettivi e modalità delle sedute itineranti

La proposta, come specificato, non graverà con costi aggiuntivi sul bilancio dell'amministrazione, inserendosi in un più ampio percorso di valorizzazione delle Municipalità quali presidi fondamentali di democrazia e partecipazione. Le sedute itineranti saranno aperte al pubblico e focalizzate su tematiche specifiche di interesse per ogni singolo territorio, offrendo ai cittadini l'opportunità di intervenire e rivolgere domande dirette ai rappresentanti istituzionali.

L'iniziativa si prefigge, inoltre, di rendere l'attività del Consiglio comunale più trasparente e accessibile, favorendo un dialogo costante tra amministratori e residenti delle varie aree cittadine. Questa mossa rientra in un contesto più ampio di attenzione verso le periferie e i quartieri meno centrali di Napoli, aree che spesso esprimono la necessità di maggiore ascolto e interventi concreti da parte delle istituzioni.

Il ruolo strategico delle Municipalità

Le dieci Municipalità di Napoli costituiscono le suddivisioni amministrative che si estendono sull'intero territorio cittadino. Ciascuna di esse detiene specifiche competenze in ambiti quali i servizi locali, la promozione della partecipazione e la gestione del territorio.

Le Municipalità, in quanto organi di decentramento, sono cruciali per stimolare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, in linea con quanto stabilito dallo Statuto comunale.

Negli ultimi anni, il dibattito politico a livello locale ha focalizzato l'attenzione sul ruolo delle Municipalità, in particolare per quanto concerne le esigenze delle periferie e l'urgenza di potenziare i servizi e la presenza istituzionale nei quartieri meno centrali. Proposte come quella avanzata dal Consiglio comunale di Napoli si inseriscono pienamente in un percorso di valorizzazione delle realtà territoriali e di promozione della partecipazione civica, specialmente nelle zone più periferiche della città.