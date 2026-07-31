Il Consiglio regionale della Calabria è stato convocato per mercoledì 5 agosto, alle ore 12, presso il Palazzo Campanella di Catanzaro. L'Assemblea legislativa, presieduta da Salvatore Cirillo, affronterà nove punti all'ordine del giorno, delineando un appuntamento cruciale per la regione.

I lavori si apriranno con l'esame dell'assestamento e delle variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale, iniziativa dell'Ufficio di Presidenza con relatore De Francesco. Seguirà la discussione sul Bilancio di previsione 2026-2028 dell'Arpal Calabria, proposto dalla giunta regionale e relazionato da Pietropaolo.

Questi punti sottolineano l'importanza della gestione finanziaria.

L'Aula esaminerà poi diverse proposte di legge. Tra queste, la disciplina della navigazione da diporto nei laghi calabresi, con proponente e relatore Caputo. Sarà discussa anche la proposta sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, presentata e relazionata da Brutto. Infine, i consiglieri si confronteranno sulla legge urbanistica regionale, con proponente e relatore Bevilacqua.

Al centro dei dibattiti vi saranno due significative mozioni. La prima, firmata dai consiglieri Mattiani, Giannetta, Brutto, Caputo e Pitaro, riguarderà i beni immobili regionali affidati a Ferrovie della Calabria. La seconda mozione, sottoscritta da Scutellà, Santoianni, Madeo, F.

Greco, O. Greco, Pietropaolo, Polimeni, Brutto, Ranuccio, Laghi, Caputo, Bevilacqua, De Cicco e Succurro, affronterà il potenziamento della linea ferroviaria Sibaritide-Paola, un'infrastruttura strategica.

La sessione si concluderà con il confronto sulle nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale e con le interrogazioni a risposta immediata.

Bilancio di Previsione 2026-2028 dell'Arpal Calabria

Il Bilancio di previsione 2026-2028 dell'Arpal Calabria è stato approvato con decreto del Direttore Generale n. 201 del 31 dicembre 2025, prima dell'esame in Aula.

Disciplina della Navigazione da Diporto nei Laghi Calabresi

La proposta sulla navigazione da diporto nei laghi calabresi si inserisce nella legge regionale 14 marzo 1985, n.

9. L'articolo 1 promuove la navigazione a vela e a remi, vietando quella a motore per motivi ambientali. L'articolo 2 consente l'uso di natanti a motore solo per servizi di pubblica utilità o trasporto pubblico.