Nuovo passaggio nel confronto tra il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria Covid. Nella mattinata di oggi, Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione, Lisei, e per conoscenza ai presidenti delle Camere, chiedendo chiarimenti sulla data della sua audizione.

La richiesta di audizione

Secondo quanto si apprende, il leader M5S avrebbe sollecitato nuovamente la fissazione dell’incontro in Commissione, denunciando l’assenza di riscontri ufficiali dagli uffici di presidenza.

"Conoscere la data della mia audizione, considerato che, allo stato, non ho ricevuto dagli Uffici di Presidenza nessun riscontro".

Il riferimento alle presunte accuse

Nella stessa comunicazione, Conte richiama precedenti interlocuzioni istituzionali e torna a contestare le accuse rivolte nei suoi confronti dai membri della Commissione.

"Ho chiesto ai Presidenti delle Camere di intercedere perché fosse concordata al più presto la data della mia audizione, anche per spazzare via le false e menzognere accuse che lei per primo [Lisei], insieme agli altri componenti della Commissione del suo partito, mi state rivolgendo".