Il 23 luglio 2026 ha segnato un momento significativo per il panorama politico ligure, con l'annuncio ufficiale della nascita di "Liguria Insieme". Si tratta di un innovativo movimento politico regionale, la cui missione principale è quella di riunire e coordinare le numerose liste civiche liguri che si riconoscono pienamente nell'area di centrodestra. L'iniziativa è stata presentata con l'obiettivo strategico di rafforzare la presenza e l'influenza delle realtà civiche all'interno del contesto politico locale, favorendo al contempo una maggiore collaborazione e una sinergia più profonda tra i diversi attori e soggetti che operano attivamente sul territorio della Liguria.

Obiettivi e struttura del nuovo movimento

La costituzione di "Liguria Insieme" emerge come una risposta concreta e necessaria alla crescente esigenza di aggregazione e coesione tra le molteplici liste civiche che condividono i medesimi valori e principi ispiratori del centrodestra. Il movimento è stato ideato per offrire una piattaforma comune solida e inclusiva, un vero e proprio spazio di incontro e confronto. Qui si intende favorire attivamente la discussione costruttiva e la condivisione di progetti politici concreti e mirati. Un'attenzione particolare sarà rivolta alle istanze specifiche e alle peculiarità locali, con l'ambizione dichiarata di costruire una "casa comune" accogliente e rappresentativa per tutte quelle esperienze civiche che si identificano nei principi cardine del centrodestra ligure, promuovendo così un'azione politica più coordinata ed efficace.

Il coinvolgimento delle realtà locali e la visione futura

Questa nuova iniziativa ha già riscosso un notevole interesse, coinvolgendo attivamente numerose realtà civiche. Molte di queste sono già profondamente radicate e operanti nei diversi comuni e nelle varie aree della regione. L'obiettivo primario di "Liguria Insieme" è quello di dare voce in modo incisivo alle esigenze dei territori, valorizzando appieno il contributo fondamentale e spesso sottovalutato delle liste civiche. Parallelamente, si mira a promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini e delle comunità alla vita politica regionale. Il movimento si propone, inoltre, di diventare un punto di riferimento strategico e imprescindibile per le future consultazioni elettorali.

La sua ambizione è quella di rafforzare significativamente il dialogo e la cooperazione costruttiva tra le amministrazioni locali e le istituzioni regionali, contribuendo a una governance più efficiente e vicina ai cittadini.