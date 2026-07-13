Il governo cubano ha reagito con estrema fermezza all'annuncio di nuove e stringenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti, veicolando una dura condanna attraverso il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez. Il 13 luglio 2026, Rodríguez ha utilizzato la piattaforma X per pubblicare una dichiarazione incisiva, accusando apertamente Washington di una deliberata intensificazione della sua "guerra contro il popolo cubano, le sue condizioni di vita e i suoi mezzi di sussistenza". Il ministro ha enfaticamente sottolineato che l'introduzione di queste ulteriori misure coercitive costituisce una "prova evidente dell'intento criminale e genocida con cui i leader statunitensi sono determinati a punire l'intera popolazione del Paese".

Con parole chiare, Rodríguez ha inoltre ribadito che "Cuba non è una minaccia, lo è il blocco", esprimendo la posizione ufficiale dell'isola di fronte alle pressioni internazionali.

Le nuove sanzioni colpiscono il Ministero del Turismo e altre entità strategiche

Il recente pacchetto di sanzioni statunitensi, ufficialmente annunciato dal Dipartimento del Tesoro, si concentra in modo significativo sul Ministero del Turismo de L’Avana, un pilastro fondamentale per l'economia cubana. Le restrizioni si estendono, inoltre, a un totale di nove entità pubbliche, come dettagliatamente comunicato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Tra le organizzazioni specificamente colpite da queste misure figurano le Milicias de Tropas Territoriales, l’Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), la Corporación Antillana Exportadora (Antex) e le Brigadas de Respuesta Rápida.

L'elenco delle entità sanzionate comprende anche il Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario, insieme a Enetec e Coreydan, entrambe attive nel cruciale settore dell'import/export di combustibili e lubrificanti. Ulteriori designazioni includono il Grupo empresarial de comercio exterior e l’Organizzazione Superiore di Direzione Imprenditoriale Caudal, specializzata in servizi assicurativi, riassicurativi, finanziari e professionali, evidenziando una strategia di pressione economica ad ampio raggio.

Grave impatto economico e le motivazioni dichiarate dagli Stati Uniti

Le nuove misure punitive adottate dagli Stati Uniti sono chiaramente volte a isolare ulteriormente il governo cubano, in un momento storico in cui l'isola sta affrontando la più grave crisi economica della sua storia recente.

Il settore del turismo, già severamente compromesso dal drastico calo dei viaggi internazionali e da un persistente embargo energetico, subisce ora un colpo particolarmente devastante. Questo blocco energetico ha già avuto conseguenze tangibili, causando gravi carenze di carburante, frequenti e prolungate interruzioni della rete elettrica e una drastica riduzione della circolazione dei veicoli su tutto il territorio nazionale. Le autorità statunitensi hanno giustificato queste recenti sanzioni come una risposta indispensabile alle minacce alla sicurezza nazionale che, a loro avviso, sarebbero poste dal regime comunista cubano. L'obiettivo dichiarato è anche quello di promuovere riforme economiche e politiche che possano offrire un futuro più prospero a Cuba, sebbene le riforme annunciate da L’Avana siano state definite da Washington come "superficiali e a lungo ritardate", esprimendo un chiaro scetticismo sulla loro efficacia.