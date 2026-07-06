Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, si conferma il governatore più apprezzato d'Italia, raggiungendo il 66% di gradimento nel Governance Poll 2026. L'indagine, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, lo colloca al primo posto tra i capi delle amministrazioni regionali. Commentando il risultato a Brindisi, Decaro ha sottolineato la complessità del periodo: “Questi sono stati i mesi più difficili della mia vita politica: disavanzo della sanità, liste d’attesa, la manovra fiscale, non avevo mai fatto una manovra fiscale nella mia attività amministrativa, e credo che il sondaggio dimostri che se uno con serietà in maniera trasparente, spiega ai cittadini quali sono i problemi senza nasconderli, alla fine diciamo, l’onestà in politica paga”.

Il Governance Poll 2026 e i risultati per la Puglia

Il Governance Poll 2026 analizza il livello di consenso di presidenti di Regione e sindaci dei capoluoghi italiani. Per Antonio Decaro, al suo primo mandato alla guida della Regione, il dato del 66% di gradimento rappresenta un miglioramento di due punti percentuali rispetto al risultato ottenuto alle elezioni regionali dello scorso novembre. L'indagine confronta il consenso attuale degli amministratori con quello registrato al momento dell’elezione, fornendo un quadro aggiornato dell'andamento del gradimento nel corso del mandato.

L'andamento dei sindaci pugliesi nella classifica nazionale

Analizzando la performance dei sindaci pugliesi, Vito Leccese, primo cittadino di Bari, si distingue come il migliore in graduatoria, occupando il 19° posto nazionale con un gradimento del 56,5%.

Nonostante il piazzamento, il dato rivela un arretramento significativo: Leccese perde il 13,8% rispetto al consenso ottenuto al momento dell’elezione nel 2024 e registra un calo del 4,5% rispetto alla rilevazione dello scorso anno.

Alle spalle di Leccese si posiziona Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, al 50° posto con il 53% dei consensi. È l’unica amministratrice pugliese a far registrare un incremento del gradimento: +2,3% rispetto all’elezione del 2024 e +1% rispetto al Governance Poll 2025.

Più indietro figura Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, che occupa il 67° posto con il 50% del consenso. Per Marchionna, il dato segna un calo del 4% rispetto all’elezione del 2023, ma anche un recupero di quattro punti rispetto alla rilevazione dello scorso anno.

Una situazione più complessa emerge per Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, che si colloca all’83° posto della graduatoria nazionale con un indice di gradimento pari al 47%. Il dato rappresenta una flessione sia rispetto alle elezioni comunali del 2023, con un calo del 5,8%, sia rispetto al Governance Poll 2025, rispetto al quale la perdita è ancora più marcata e pari a dieci punti percentuali. All’83° posto figura anche il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, il cui consenso è inferiore del 7,7% rispetto al risultato ottenuto al momento dell’elezione nel 2025.