Un gruppo di deputate bipartisan ha lanciato un appello congiunto contro l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale, sostenendo che tale meccanismo "tende a penalizzare la rappresentanza femminile". L'iniziativa, promossa il 5 luglio 2026 da Elena Bonetti (Azione), Silvana Comaroli (Lega), Isabella De Monte (Forza Italia), Chiara Gribaudo (Partito Democratico) e Luana Zanella (Alleanza Verdi e Sinistra), si è concretizzata tramite una lettera alle colleghe della Camera dei Deputati. Le firmatarie hanno esortato le parlamentari a non appoggiare l'inserimento delle preferenze, evidenziando la necessità di "contribuire a far sì che le nuove regole favoriscano l’elezione di più donne" nel dibattito sulla riforma elettorale.

Le ragioni contro le preferenze

Le deputate spiegano che il sistema delle preferenze premia principalmente la forza delle reti personali, la disponibilità di risorse economiche e la notorietà acquisita. Tali condizioni, come sottolineato, "vedono troppo spesso le donne partire da una posizione di svantaggio, o dipendere da reti di potere costruite da altri". L'esperienza italiana e internazionale conferma l'impatto negativo del voto di preferenza sulla rappresentanza femminile.

A supporto della tesi, le firmatarie presentano dati comparativi: "Nel Parlamento eletto con una legge che non prevede le preferenze, le donne sono il 34% degli eletti". Al contrario, "se si guardano le elezioni dei Consigli regionali, dove si vota con le preferenze, le consigliere restano ferme a circa un quarto degli eletti".

Questi dati evidenziano la necessità di attenzione.

Contesto della riforma elettorale

L'appello si inserisce nel dibattito in corso alla Camera dei Deputati sulla riforma della legge elettorale. Le deputate invitano a valutare le conseguenze di una modifica che potrebbe ridurre la presenza femminile nelle istituzioni. L'appello non ha ricevuto il sostegno di Fratelli d'Italia, partito favorevole alle preferenze. Le promotrici ribadiscono l'esigenza di adottare regole che promuovano una maggiore partecipazione femminile, sottolineando l'importanza di una riflessione sulle modalità di selezione.