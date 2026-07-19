Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, ha prontamente replicato alle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte, che avevano sollevato polemiche riguardo la gestione e le modalità della commemorazione di Paolo Borsellino. L'intervento di Donzelli si inserisce in un dibattito acceso, scaturito dalle critiche espresse dall'ex presidente del Consiglio in merito al modo in cui viene onorato il ricordo del magistrato ucciso dalla mafia.

La replica di Donzelli alle critiche di Conte

In una dura presa di posizione, Donzelli ha definito l'attacco di Conte come "sguaiato", sottolineando con fermezza che l'ex presidente del Consiglio "non può permettersi di dare lezioni" su come si debba adeguatamente ricordare la figura di Paolo Borsellino.

Il rappresentante di Fratelli d'Italia ha voluto ribadire l'impegno e il rispetto che il suo partito ha sempre dimostrato nei confronti della memoria del magistrato e, più in generale, della lotta alla mafia. Le sue parole mirano a respingere ogni insinuazione sulla presunta inadeguatezza dell'approccio di Fratelli d'Italia alle celebrazioni, evidenziando una coerenza di intenti e azioni nel corso degli anni.

Donzelli ha enfatizzato che la questione del ricordo di Borsellino non dovrebbe essere strumentalizzata per fini politici, ma dovrebbe rimanere un momento di unità nazionale e di profonda riflessione sui valori di giustizia e legalità che il magistrato incarnava. Ha inoltre insistito sul fatto che il rispetto per le vittime della mafia e per chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato è un principio non negoziabile per Fratelli d'Italia, e che ogni tentativo di minare tale rispetto attraverso critiche infondate è inaccettabile.

Il significato della commemorazione di Paolo Borsellino

Le dichiarazioni di Donzelli giungono in un momento particolarmente significativo, in concomitanza con le iniziative organizzate per onorare la memoria di Paolo Borsellino. Il 19 luglio 1992, il magistrato fu brutalmente ucciso dalla mafia a Palermo, in un attentato che sconvolse l'Italia e lasciò un segno indelebile nella storia del Paese. Ogni anno, questa data rappresenta un appuntamento cruciale, un momento di profonda riflessione sulla persistente lotta alla criminalità organizzata e sul ruolo imprescindibile delle istituzioni nel mantenere viva la memoria delle vittime di mafia.

La commemorazione di Borsellino non è solo un ricordo del passato, ma un monito costante per il presente e per il futuro, un invito a non abbassare la guardia di fronte alle minacce della criminalità.

È un'occasione per riaffermare i principi di legalità e giustizia, e per educare le nuove generazioni all'importanza dell'impegno civile contro ogni forma di illegalità. Le celebrazioni sono un simbolo della resilienza dello Stato e della società civile di fronte alla violenza mafiosa, e un tributo a tutti coloro che, come Borsellino, hanno pagato con la vita il loro impegno per un'Italia più giusta.