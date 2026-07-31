Genova, 31 luglio 2026 – Il Consiglio regionale ha dato il via libera a un'importante modifica della legge regionale, su iniziativa dell'assessore all'Urbanistica Marco Scajola. Questa novità introduce per i Comuni la facoltà di destinare una parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) al personale delle forze armate e dei vigili del fuoco, ampliando significativamente la platea dei beneficiari.

Grazie a questo nuovo provvedimento, le amministrazioni comunali avranno la possibilità di riservare fino al 15% degli alloggi che vengono annualmente messi a disposizione sul proprio territorio.

Tale percentuale sarà destinata specificamente alle categorie menzionate. È importante sottolineare che questa misura rappresenta un'estensione di una facoltà già in essere, precedentemente applicabile esclusivamente al personale delle forze dell'ordine e della polizia locale.

Ampliamento dei beneficiari per gli alloggi ERP

La modifica normativa recentemente approvata conferisce ai Comuni la piena autonomia di destinare una quota, pari al 15% degli alloggi ERP disponibili ogni anno, al personale appartenente alle forze armate e ai vigili del fuoco. Questa decisione segna un significativo ampliamento della platea di beneficiari, includendo categorie che in precedenza non rientravano in tale disposizione, la quale era già operativa per le forze dell'ordine e la polizia locale.

Il quadro normativo e i nuovi criteri di accesso

Precedentemente, la normativa regionale in vigore permetteva già ai Comuni di riservare fino al 15% degli alloggi ERP annualmente disponibili a favore del personale delle forze dell'ordine e della polizia locale. Un aspetto cruciale di questa disposizione era la possibilità di derogare ad alcuni requisiti abitativi standard, come ad esempio la non titolarità di diritti reali su beni immobili all'interno del bacino di utenza del Comune. Questo facilitava l'accesso a chi, per ragioni di servizio, poteva trovarsi in condizioni abitative particolari.

L'odierna approvazione estende questa medesima opportunità anche al personale delle forze armate e dei vigili del fuoco.

L'obiettivo è duplice: da un lato, uniformare le categorie che possono beneficiare di questa riserva speciale, garantendo parità di trattamento a chi svolge funzioni essenziali per la sicurezza e il soccorso; dall'altro, ampliare concretamente l'accesso a una quota significativa di alloggi pubblici, riconoscendo il valore del servizio prestato da queste professioni.