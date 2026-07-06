Il centrosinistra ha conquistato la vittoria nelle recenti elezioni provinciali di secondo livello a Isernia, ottenendo il 56,4% delle preferenze. Questo risultato ha superato il 43,6% ottenuto dal centrodestra. La consultazione ha coinvolto gli amministratori dei 52 comuni pentri, chiamati a scegliere tra due liste: “Insieme per la Provincia” (centrosinistra) e “Autonomia e Identità” (centrodestra). L'esito è cruciale per la composizione del nuovo Consiglio provinciale.

La ripartizione dei voti ha assegnato sei seggi alla lista “Insieme per la Provincia” e quattro seggi alla lista “Autonomia e Identità” nel Consiglio provinciale.

I candidati eletti per il centrosinistra, che formeranno la nuova maggioranza, sono Marco Cacciavillani, Amalia Gennarelli, Giuseppe Centracchio, Candido Paglione, Sara Ferri e Anna Ferreri. Per il centrodestra, sono stati eletti Manolo Sacco, Giacomo Lombardi, Massimo Zullo e Cesare Pietrangelo. L’affluenza alle urne ha registrato un’elevata partecipazione, attestandosi all’83,89% degli aventi diritto, un dato che sottolinea l'importanza di questa tornata elettorale.

La soddisfazione del Presidente della Provincia Daniele Saia

Il presidente della Provincia, Daniele Saia, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del voto. “Il centrosinistra ha primeggiato, migliorando il risultato sia prendendo in considerazione il voto ponderato che le singole fasce”, ha dichiarato Saia.

Ha inoltre sottolineato che “la nuova composizione inverte quella uscente”, aggiungendo che “il risultato ci consente di lavorare con maggiore serenità e una prospettiva più solida per il futuro della provincia”.

Il funzionamento delle elezioni provinciali di secondo livello

Queste elezioni rientrano nella categoria delle consultazioni di secondo livello, dove il diritto di voto è riservato esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali della provincia, come stabilito dalla legge Delrio del 2014. Il sistema di voto è ponderato in base alla popolazione dei comuni, suddivisi in specifiche fasce demografiche. I consiglieri provinciali eletti avranno un mandato della durata di due anni, al termine del quale si procederà a una nuova consultazione per il rinnovo dell'organo.