Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è classificato al terzo posto tra i presidenti di Regione nella recente Governance Poll 2026. L'indagine ha rilevato per Fedriga un consenso del 64%, una percentuale sostanzialmente identica a quella ottenuta alle elezioni regionali del 2023. Questo dato sottolinea come il gradimento nei confronti del governatore non abbia subito flessioni significative nel corso del tempo, nonostante la sua elezione risalga a tre anni prima della rilevazione.

La classifica dei governatori vede al primo posto Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, seguito da Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto.

È interessante notare che Decaro e Stefani sono stati eletti nel 2025, mentre Fedriga è in carica dal 2023. La Governance Poll 2026 offre una fotografia aggiornata del livello di gradimento degli amministratori locali italiani.

Classifica dei sindaci e risultati per il Friuli Venezia Giulia

Passando alla graduatoria generale dei sindaci, la prima posizione è occupata da Sara Funaro, sindaca di Firenze, che precede Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Per quanto riguarda i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia, il primo tra i sindaci della regione è Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, che si posiziona al 36° posto. Seguono Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, al 54° posto, Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, al 67° posto, e Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, all'83° posto.

Metodologia dell'indagine Governance Poll

La Governance Poll è una rilevazione annuale che misura il livello di gradimento dei cittadini nei confronti dei presidenti di Regione e dei sindaci delle principali città italiane. L'indagine è realizzata dall’istituto Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e si basa su interviste effettuate a un campione rappresentativo della popolazione residente nelle aree geografiche oggetto di analisi. I dati raccolti vengono poi elaborati per stilare le classifiche di consenso degli amministratori locali, fornendo un quadro dettagliato della percezione pubblica.