Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si posiziona al terzo posto tra i presidenti di Regione italiani nella Governance Poll 2026. L'indagine sul consenso degli amministratori locali rileva per Fedriga un 64% di gradimento, percentuale identica a quella ottenuta alle elezioni regionali del 2023.
Al vertice della classifica dei governatori si collocano Antonio Decaro (Regione Puglia) e Alberto Stefani (Regione Veneto), entrambi eletti nel 2025. Il consenso di Fedriga, invece, si mantiene stabile e non appare logorato, nonostante i tre anni trascorsi dalla sua elezione, evidenziando una notevole tenuta del mandato.
Il consenso dei sindaci: primato femminile e i risultati in Friuli Venezia Giulia
La Governance Poll 2026 estende l'analisi al gradimento dei sindaci delle principali città italiane. Per la prima volta, una donna conquista la vetta: si tratta di Sara Funaro, sindaca di Firenze. Seguono Marco Fioravanti (Ascoli) e Gaetano Manfredi (Napoli).
Per il Friuli Venezia Giulia, il sindaco meglio posizionato è Alessandro Basso (Pordenone), al 36º posto. Seguono Alberto Felice De Toni (Udine, 54º posto), Rodolfo Ziberna (Gorizia, 67º posto), e Roberto Dipiazza (Trieste, 83º posto).
Significato e metodologia della Governance Poll
La Governance Poll è un'indagine annuale che misura il livello di gradimento dei cittadini verso presidenti di Regione e sindaci.
Il sondaggio si basa su interviste agli elettori residenti nei territori amministrati, rappresentando uno strumento di analisi del rapporto tra cittadini e istituzioni territoriali.
L'edizione 2026 della Governance Poll offre una fotografia aggiornata delle preferenze degli elettori. Tra le evidenze principali spiccano la presenza di una donna al primo posto tra i sindaci e la notevole stabilità del consenso per alcuni presidenti di Regione, tra cui Massimiliano Fedriga.