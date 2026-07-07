L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha dichiarato l'intenzione di “incrementare gli affari tra l’America e la Sicilia, così come con l’Italia in generale”. L'affermazione è giunta ai giornalisti a bordo dello yacht ormeggiato nel porto di Palermo, in vista di un ricevimento serale.

Fertitta ha espresso attesa per l'evento: “Non vedo l’ora di accogliere le autorità politiche, gli esponenti del mondo imprenditoriale, i funzionari cittadini e i vertici militari di stanza qui a Palermo”. Ha auspicato che la serata favorisca la discussione su come “migliorare le cose e favorire la collaborazione tra i nostri due Paesi”.

La Sicilia è la quarta tappa del suo coastal diplomacy tour, iniziativa per celebrare il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana. Il tour mira a rafforzare i rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Italia, evidenziando le connessioni storiche. Precedentemente, Fertitta ha visitato Cefalù, comune del Palermitano legato alle sue origini familiari.

Il legame con Cefalù e le radici familiari

A Cefalù, l'ambasciatore Fertitta ha riscoperto un profondo legame con le sue radici, ricevendo documenti che attestano l'emigrazione della sua famiglia da questo comune siciliano verso l'America a fine Ottocento. Ha definito il rapporto tra Sicilia e Stati Uniti “profondo e duraturo”, un ponte tra generazioni.

Fertitta ha ringraziato il vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, per aver ricostruito la storia della sua famiglia fino al 1566. Ha esteso la gratitudine al sindaco Daniele Tumminello e alla cittadinanza per l'accoglienza e l'entusiasmo nel celebrare i legami tra i due Paesi, valorizzando memoria storica e cultura.

Rafforzare i legami: il tour diplomatico

Il coastal diplomacy tour dell'ambasciatore Fertitta commemora il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti e rafforza i rapporti bilaterali con l'Italia. La scelta di Sicilia e Cefalù sottolinea il valore simbolico di radici migratorie e legami storici tra le comunità. Il tour ribadisce l'importanza di collaborazione e dialogo per un futuro di prosperità e arricchimento.