L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha ribadito la ferma volontà di rafforzare i legami economici e culturali tra gli Stati Uniti, la Sicilia e l'intera nazione italiana. Il diplomatico è giunto a Palermo, dove il 5 luglio 2026 ha ospitato un significativo ricevimento a bordo del suo yacht, ormeggiato nel porto del capoluogo siciliano. All'evento hanno partecipato numerose autorità politiche, esponenti di spicco del mondo imprenditoriale, funzionari cittadini e vertici militari di stanza nell'isola.

Durante l'incontro, l'ambasciatore Fertitta ha espresso con chiarezza le sue intenzioni: “Non vedo l'ora di accogliere le autorità politiche, gli esponenti del mondo imprenditoriale, funzionari cittadini e vertici militari di stanza qui a Palermo”.

Ha poi proseguito, evidenziando l'obiettivo primario della sua missione: “Cerchiamo sempre di incrementare gli affari tra l'America e la Sicilia, così come con l'Italia in generale e spero che stasera potremo discutere di come migliorare le cose e favorire la collaborazione tra i nostri due Paesi”. Queste dichiarazioni sottolineano l'importanza strategica attribuita alla regione siciliana nel contesto delle relazioni bilaterali.

Il "coastal diplomacy tour" e le radici siciliane

La visita a Palermo si inserisce come la quarta tappa del "coastal diplomacy tour" intrapreso dall'ambasciatore Fertitta. Questo tour, ideato per celebrare e consolidare i rapporti storici tra Italia e Stati Uniti, assume un significato particolare in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana.

Un giorno prima del suo arrivo a Palermo, l'ambasciatore aveva fatto tappa a Cefalù, un comune palermitano di grande importanza personale. Qui, Fertitta ha avuto l'opportunità di ricevere documenti che attestano le origini della sua famiglia, emigrata dalla Sicilia alla fine dell'Ottocento per stabilirsi negli Stati Uniti, un legame profondo che rafforza ulteriormente il suo impegno per la regione.

Legami indissolubili: la voce di Giorgio Mulè

Il "coastal diplomacy tour" di Fertitta è stato accolto con grande favore e ha offerto l'occasione per riaffermare la solidità delle relazioni bilaterali. Il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, ha commentato l'arrivo dell'ambasciatore a Cefalù, sottolineando in un post sui social media che “popoli amici, che hanno radici e sangue comune, sono destinati a rimanere vicini in quel rapporto di solidarietà e rispetto assoluto che la storia si è già incaricata di dimostrare”.

Mulè ha enfatizzato come Italia e Stati Uniti condividano “valori non negoziabili e superiori a ogni contingenza del presente”, evidenziando la profondità del vincolo che unisce le due nazioni.

Il vicepresidente forzista ha inoltre voluto ricordare il contributo storico e culturale della Sicilia a questo legame. Ha menzionato le generazioni di siciliani che, emigrando negli Stati Uniti, hanno contribuito a rendere “grandi” gli USA, e ha reso omaggio alle migliaia di americani che sacrificarono la loro vita in Sicilia per liberare l'isola dal nazifascismo. Nel contesto del 250° anniversario della dichiarazione di libertà e indipendenza americana, Mulè ha ribadito che “quei valori sono il comune sentire delle nostre comunità”, rafforzando l'idea di una comunione di intenti e ideali.

L'iniziativa dell'ambasciatore Fertitta in Sicilia, accolta con entusiasmo dalle autorità locali, rappresenta, nelle parole di Mulè, “l'ennesima occasione per dimostrare quanto forti siano quei legami che nessun incidente o incomprensione del presente può offuscare”. Un messaggio di continuità e resilienza che riafferma la stabilità e l'importanza strategica del rapporto tra Italia e Stati Uniti.