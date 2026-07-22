La **proposta di legge regionale** promossa dall'Associazione Luca Coscioni, che affronta il delicato tema del **fine vita**, è tornata all'esame del **Consiglio regionale del Veneto**. Questa iniziativa, precedentemente rinviata in commissione, è ora nuovamente all'ordine del giorno per la discussione in assemblea regionale. Il testo mira a stabilire un quadro normativo chiaro per regolare l'accesso al **suicidio medicalmente assistito** per i cittadini veneti, in piena conformità con le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale 242/2019.

L'obiettivo è garantire la libertà di scelta individuale nel rispetto dei diritti e della dignità.

Il Contenuto della Proposta e il Percorso Istituzionale

La **proposta di legge**, fortemente sostenuta dall'Associazione Luca Coscioni, prevede la possibilità per i cittadini che si trovano in specifiche condizioni, definite dalla Corte costituzionale, di poter accedere al **suicidio medicalmente assistito**. Il testo è stato oggetto di dibattito e analisi approfondite nelle commissioni competenti del **Consiglio regionale**. Dopo il rinvio in commissione, che ha permesso una riflessione più estesa, il provvedimento è stato nuovamente calendarizzato per la discussione in aula. Questo passaggio è cruciale per l'iter legislativo, con l'assemblea chiamata a esprimersi sulla sua adozione o su eventuali modifiche, in un contesto di grande attenzione pubblica.

L'Impegno dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Scelta

L'Associazione Luca Coscioni, in qualità di promotrice principale della proposta, svolge un ruolo fondamentale nel dibattito sul **fine vita**. L'organizzazione è da tempo attiva nella tutela dei **diritti civili** e nella promozione della **libertà di scelta** nelle fasi terminali dell'esistenza. L'associazione si impegna con campagne informative, supporto legale e iniziative legislative per garantire il rispetto delle volontà delle persone. La proposta al **Consiglio regionale del Veneto** si inserisce in questo quadro, mirando a ottenere una regolamentazione chiara e uniforme su tutto il territorio nazionale, assicurando coerenza e certezza del diritto.