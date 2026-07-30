Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha richiesto il parere della Giunta per il regolamento in merito alla questione dell'accesso alle chat inviate dalla Procura, documenti relativi al caso Delmastro. Questa iniziativa ha portato al congelamento dell'accesso a tali conversazioni. La decisione di Fontana giunge in risposta a una richiesta della maggioranza parlamentare, la quale aveva espresso disaccordo con la precedente scelta del presidente della Giunta per le autorizzazioni, Devis Dori. Dori aveva infatti dato il via libera ai commissari per visionare le conversazioni a partire dal giorno successivo, una mossa che ha generato la necessità di un intervento.

Di conseguenza, l'accesso alle chat per tutti i componenti della Giunta per le autorizzazioni, l'organismo che segue il caso Delmastro, è stato sospeso e rimarrà tale fino a lunedì. In quella giornata, la Giunta per il regolamento si riunirà per deliberare il proprio parere, cruciale per le successive fasi. Questa complessa vicenda mette in luce una dinamica interna tra i diversi organi parlamentari, con la maggioranza che ha ribadito l'esigenza di un approfondimento regolamentare prima di procedere con la visione dei contenuti trasmessi dalla Procura.

Il blocco dell'accesso e il calendario istituzionale

La sospensione dell'accesso alle chat è stata imposta specificamente ai componenti della Giunta per le autorizzazioni.

Tale provvedimento è scaturito dopo che il presidente Devis Dori aveva concesso l'autorizzazione ai commissari per visionare le conversazioni a partire dal giorno successivo. Tuttavia, la maggioranza ha manifestato il proprio disaccordo, appellandosi al presidente Fontana. Quest'ultimo, accogliendo la richiesta, ha deciso di coinvolgere la Giunta per il regolamento, la quale si riunirà lunedì. Il parere di questo organismo sarà determinante per sbloccare o confermare il congelamento dell'accesso, influenzando le future mosse sul caso Delmastro.

La funzione e la composizione della Giunta per il regolamento

La Giunta per il regolamento della Camera dei deputati è un organo interno la cui responsabilità è interpretare e applicare il regolamento della Camera stessa.

La sua funzione consiste nel fornire pareri su questioni regolamentari che sorgono durante l'attività parlamentare, come si verifica nel contesto attuale legato all'accesso alle chat del caso Delmastro. Composta da deputati, la Giunta si riunisce su richiesta del presidente della Camera o di altri organi parlamentari, con l'obiettivo di dirimere controversie o chiarire dubbi interpretativi sulle norme che regolano il funzionamento dell'Aula e delle sue strutture interne.