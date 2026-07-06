Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si colloca al sesto posto nella classifica dei governatori più apprezzati d'Italia. Con un gradimento del 57% dei consensi, Fontana registra la più forte accelerazione tra i presidenti di Regione, evidenziando un notevole aumento di cinque punti percentuali rispetto all'edizione precedente del 2025. L'incremento è ancora più significativo se confrontato con il 2023, anno delle elezioni, con una crescita del 2,3%.

La classifica dei governatori più apprezzati

I risultati dell'indagine Governance Poll 2026, condotta da Noto Sondaggi, delineano un quadro chiaro del consenso nei confronti dei leader regionali.

Al vertice della graduatoria si posiziona Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66% di gradimento. Segue Alberto Stefani, presidente del Veneto, che ottiene il 65% dei consensi, e Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, con il 64%.

La quarta posizione è condivisa da due figure di spicco: Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, e Alberto Cirio, presidente del Piemonte, entrambi con un solido 60% di approvazione. Subito dopo di loro, con il suo 57%, si piazza Attilio Fontana, consolidando la sua presenza tra i primi sei.

Alle spalle del governatore lombardo si trovano Eugenio Giani della Toscana, con il 56,5%, e a pari merito con il 56% Renato Schifani della Sicilia e Vito Bardi della Basilicata.

La top ten si completa con Roberto Fico della Campania e Francesco Acquaroli delle Marche, che registrano entrambi il 55% dei consensi.

L'incremento del consenso per il presidente Fontana

Il dato più rilevante per Attilio Fontana è senza dubbio l'incremento di cinque punti percentuali rispetto al 2025, che lo rende il governatore con la maggiore crescita di consenso nell'ultimo anno. Questo risultato sottolinea una chiara tendenza positiva per il presidente della Lombardia, confermando il suo posizionamento tra i leader regionali più apprezzati a livello nazionale.

L'indagine ha inoltre evidenziato altre dinamiche interessanti. Ad esempio, Michele de Pascale, presidente dell'Emilia-Romagna, eletto nel 2024 con il 56,8% dei voti, si attesta al dodicesimo posto con un indice di gradimento del 52%. Questo dato mostra uno scostamento di 4,8 punti percentuali rispetto al risultato ottenuto alle elezioni, offrendo un ulteriore spunto di analisi sulle variazioni del consenso nel tempo.