Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si colloca al sesto posto nella classifica dei governatori più apprezzati d’Italia. Questo emerge dal Governance Poll 2026, l’indagine annuale pubblicata da Il Sole 24 Ore il 6 luglio 2026, che analizza il consenso dei presidenti di Regione a livello nazionale.

Con il 57% dei consensi, Fontana registra la migliore accelerazione annuale tra tutti i governatori. Il suo gradimento è aumentato di cinque punti percentuali rispetto all’edizione 2025 del sondaggio e di 2,3 punti percentuali se confrontato con il 2023, anno della sua elezione.

Questo dato sottolinea una crescita significativa del supporto per il presidente lombardo.

La classifica completa del Governance Poll 2026

La rilevazione del Governance Poll 2026 posiziona al vertice il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, con un gradimento del 66%. Seguono Alberto Stefani del Veneto con il 65% e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 64%. Al quarto posto, a pari merito con il 60% dei consensi, si trovano Roberto Occhiuto della Calabria e Alberto Cirio del Piemonte.

Subito dopo il gruppo di testa, Attilio Fontana (Lombardia) si attesta al 57%. Lo precedono Eugenio Giani della Toscana con il 56,5%, e a seguire, con il 56%, Renato Schifani della Sicilia e Vito Bardi della Basilicata.

Chiudono la top ten dei governatori più apprezzati Roberto Fico della Campania e Francesco Acquaroli delle Marche, entrambi con il 55%.

Il metodo del Governance Poll

Il Governance Poll è un’indagine di riferimento che misura il gradimento dei presidenti delle Regioni italiane. Realizzata annualmente da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, si basa su accurate rilevazioni statistiche condotte su scala territoriale. I risultati, pubblicati ogni anno, forniscono una panoramica aggiornata delle preferenze degli elettori e sono considerati un indicatore chiave del consenso di cui godono gli amministratori regionali.

Il posizionamento di Attilio Fontana al sesto posto, unito alla crescita percentuale più marcata registrata nell’ultimo anno, evidenzia un trend positivo per la Lombardia nel panorama nazionale dei presidenti di Regione.