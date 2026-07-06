Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha conquistato il primo posto nella Classifica Governance Poll 2026, un risultato storico che la rende la prima donna a guidare la graduatoria dei sindaci più apprezzati d'Italia. Questo importante riconoscimento giunge a due anni dall'inizio del suo mandato, periodo durante il quale la sindaca ha presentato un bilancio della sua amministrazione in occasione della Festa del Pd del Galluzzo. La classifica vede al secondo posto Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli, e al terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Il bilancio del mandato e i progetti per Firenze

Durante il suo mandato, Funaro ha evidenziato diversi successi. Tra i risultati che la rendono più orgogliosa figurano l’inaugurazione del Ponte Nencioni, l’assegnazione di 550 alloggi popolari e la riqualificazione di viale Malta. Riguardo allo stadio Franchi, la sindaca si è detta fiduciosa, affermando: «Siamo nei tempi, aspetto curva e Maratona finite per tirare un sospiro di sollievo». Affrontando il tema della sicurezza, Funaro ha espresso un senso di «impotenza», sottolineando l'impegno con l'aumento degli agenti della Municipale ma criticando il Governo per non superare «gli steccati ideologici». Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ha annunciato un potenziamento del servizio, che includerà più svuotamenti dei cestini, l'installazione di sensori sui cassonetti e il raddoppio delle fototrappole per contrastare gli abbandoni abusivi.

Visione futura e le sfide aperte

Guardando al futuro, Sara Funaro ha chiarito le sue intenzioni politiche, escludendo categoricamente incarichi nazionali o europei. «Io voglio fare la sindaca di Firenze e basta», ha affermato, dichiarandosi pronta per un secondo mandato se i fiorentini la vorranno. Ha inoltre ribadito il suo fermo sostegno al progetto del nuovo aeroporto, definendolo «strategico per Firenze», e ha confermato l'impegno a favorire i piccoli proprietari nella regolamentazione degli affitti brevi. Un'altra proposta lanciata dalla sindaca è quella di riportare la storica Festa dell’Unità nel cuore della città, precisamente alle Cascine.

Il quadro nazionale della Governance Poll

L'indagine Governance Poll 2026 ha rivelato un quadro interessante del consenso politico a livello nazionale.

A differenza di Funaro, due sindaci su tre registrano oggi un gradimento inferiore rispetto al giorno della loro elezione, evidenziando una tendenza generale di calo del consenso. Nel panorama dei presidenti di Regione, Antonio Decaro, governatore della Puglia, si è affermato come il più apprezzato. La Governance Poll è un'indagine annuale che misura il consenso dei cittadini verso sindaci e presidenti di Regione, basandosi su interviste dirette e fornendo un riferimento chiave per valutare la percezione dell'operato degli amministratori locali.