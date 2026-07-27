Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato l'avvio del ciclo di bilancio a settembre. Il governo chiederà al Parlamento il mandato per attivare in Europa la clausola nazionale in deroga al Patto di stabilità, mossa strategica per i conti pubblici. La dichiarazione è avvenuta in conferenza stampa post-Consiglio dei ministri.

Giorgetti ha specificato che la richiesta formale sarà presentata in Aula la prossima settimana per il mandato parlamentare. Questa procedura, ha chiarito, "aprirà spazi significativi di bilancio in termini di scostamento", ma tali risorse "dovranno essere utilizzate in modo intelligente e mirato".

Ha aggiunto che la discussione è aperta e il governo cercherà le migliori soluzioni, nonostante una situazione esterna "oggettivamente complicata".

Richiesta di mandato e clausola nazionale

L'attuazione della clausola nazionale in deroga al Patto di stabilità, ha precisato il ministro, è subordinata al mandato parlamentare atteso la prossima settimana. Questo strumento permetterà al governo di agire sui conti pubblici con maggiore flessibilità rispetto alle normative europee, aprendo nuovi margini di manovra per la politica economica.

Interrogato su un video del vicepremier Antonio Tajani, che menzionava l'intenzione del governo di abbassare le tasse, detassare le tredicesime, cancellare il bollo auto-moto e ridurre l'aliquota Irpef, Giorgetti ha risposto: "Io vorrei fare anche tantissime altre cose".

L'affermazione sottolinea le molteplici esigenze economiche.

Contesto normativo e quadro dei conti pubblici

La clausola nazionale in deroga al Patto di stabilità è un meccanismo che consente agli Stati membri di adottare misure temporanee di flessibilità in circostanze eccezionali. La sua attivazione è soggetta all'approvazione parlamentare e deve essere motivata da esigenze straordinarie di politica economica o emergenze che incidano sui conti pubblici.

In precedenza, il ministro Giorgetti aveva specificato che non erano stati previsti grandi scostamenti rispetto al Documento di Economia e Finanza Programmata (DFP). Ogni decisione su un nuovo scostamento di bilancio sarà valutata con attenzione, in base all'evoluzione del quadro economico e finanziario nazionale e internazionale. L'approccio del governo si conferma prudente.