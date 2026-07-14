La giunta regionale della Puglia ha approvato i nuovi vertici delle sue strutture dipartimentali, ridefinite dal modello organizzativo “Maia 2.0”. Sono stati nominati tredici direttori di Dipartimento, il segretario generale della Presidenza e il segretario generale della Giunta. Tra le nomine spicca Francesco Cupertino, che guiderà il dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione, per politiche attive, formazione e impiego.

Altri incarichi: Valentina Romano (Welfare); Antonella Bisceglia (Agricoltura); Pompeo Colacicco (Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana; ad interim Infrastrutture e Mobilità); Annibale D'Elia (Cultura e Turismo); Vito Antonacci (Personale); Pasquale Orlando (Programmazione e Pnrr).

Conferme e incarichi strategici

La giunta ha prorogato gli incarichi per Angelosante Albanese (Bilancio), Gianna Elisa Berlingerio (Sviluppo Economico), Nicola Lopane (Protezione Civile) e Vito Montanaro (Salute).

Il segretario generale della Presidenza sarà Ettore Cinque; il segretario generale della Giunta Nicola Paladino. Il responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma è Roberto Covolo, che ha lavorato in Regione Puglia (2007-2012) nel programma Bollenti Spiriti.

Durante la riunione, Antonio Decaro ha proposto la nomina di Michele Abbaticchio come consigliere del presidente. Il suo ruolo comprenderà relazioni giunta-consiglio, pianificazione strategica, programmazione economico-finanziaria e rapporti enti locali.

Il modello organizzativo “Maia 2.0”

La riorganizzazione segue l'adozione del modello “Maia 2.0”, aggiornato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 242 del 30 aprile 2026. Ha istituito tredici dipartimenti per l'attuazione delle politiche regionali.