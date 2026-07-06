Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si è posizionato all’ottavo posto nella classifica nazionale del gradimento dei presidenti di Regione, secondo il Governance Poll 2025, l’indagine realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il dato più recente attribuisce a Bardi un gradimento del 56%, pari a quello del presidente della Sicilia, con una leggera variazione negativa dello 0,6% rispetto al momento della sua elezione.

Questo piazzamento rappresenta un miglioramento rispetto al sondaggio del 2024, quando Bardi occupava la nona posizione.

L’incremento di consenso del +2,5% nel 2025 ha permesso al governatore lucano di scalare una posizione. Un’analisi più ampia evidenzia una crescita rilevante del suo apprezzamento: dal 40,5% del 2022 al 56% attuale, un guadagno di 15,4 punti percentuali in sei anni, tra le crescite più significative tra i governatori italiani.

Il posizionamento di Bardi nel contesto nazionale

Ai vertici del Governance Poll 2025 si trovano i presidenti di Puglia (De Caro), Veneto (Stefani) e Friuli Venezia Giulia (Fedriga). Il sondaggio misura l’apprezzamento dei cittadini verso i presidenti regionali. Il risultato di Bardi è particolarmente significativo, giungendo dopo oltre sette anni di governo della Basilicata.

In un periodo in cui il consenso tende a diminuire, il mantenimento di un posizionamento alto è un chiaro segnale della tenuta del rapporto di fiducia con i cittadini lucani.

Metodologia e importanza del Governance Poll

Il Governance Poll è un’indagine annuale di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che valuta il gradimento dei principali amministratori locali italiani, inclusi presidenti di Regione e sindaci. Si basa su interviste a un campione rappresentativo della popolazione e rappresenta un riferimento consolidato per la rilevazione della popolarità degli amministratori pubblici a livello nazionale.

Lo staff del presidente Bardi interpreta questo esito come conferma della solidità dell’azione amministrativa regionale e della capacità di conservare un consenso significativo, anche a fine di un’esperienza governativa prolungata. Ciò avviene in un contesto nazionale spesso caratterizzato da una generale erosione del gradimento degli amministratori in carica, rendendo il risultato ancora più notevole.