Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è classificato al sesto posto nella graduatoria dei governatori italiani più apprezzati. Il Governance Poll 2026, la rilevazione annuale pubblicata da Il Sole 24 Ore il 6 luglio 2026, gli attribuisce un significativo 57% dei consensi.

Questo risultato segna una significativa crescita per Fontana, che ha registrato la più forte accelerazione annuale tra tutti i presidenti di Regione. L'aumento è di cinque punti percentuali rispetto all'edizione 2025 del sondaggio e del 2,3% se confrontato con il 2023, anno delle elezioni.

La classifica dei governatori nel Governance Poll 2026

Il Governance Poll 2026, realizzato da Noto Sondaggi, vede al primo posto Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, con il 66% di gradimento. Seguono Alberto Stefani del Veneto (65%) e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia (64%). La quarta posizione è condivisa da Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte), entrambi con il 60% dei consensi. Renato Schifani (Sicilia) si posiziona all'ottavo posto con il 56%. La sesta posizione di Attilio Fontana con il suo 57% lo colloca tra i leader regionali con il maggiore apprezzamento.

Il trend di Fontana e il contesto nazionale

Il dato di Attilio Fontana conferma una costante progressione nel gradimento popolare, con l'aumento di cinque punti percentuali rispetto al 2025 che rappresenta la variazione più marcata tra i presidenti di Regione.

Il sondaggio, che misura l'apprezzamento dei cittadini, mostra una prevalenza di figure del Nord ai vertici, ma evidenzia anche la presenza e la crescita di governatori del Mezzogiorno. La performance di Fontana, caratterizzata da una forte accelerazione, rafforza la sua leadership regionale e nazionale.