Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha concluso il suo secondo mandato posizionandosi al decimo posto nella prestigiosa Classifica Governance Poll 2026. Il suo consenso si attesta al 59,5%, segnando una crescita dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Questa rilevazione, curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, monitora il gradimento dei cittadini verso i primi cittadini dei principali comuni italiani. L’aumento di popolarità per Sala è degno di nota, considerando le vicende giudiziarie che hanno interessato l’amministrazione comunale in ambito urbanistico, dalle quali sono peraltro scaturite finora una serie di assoluzioni.

Il Governance Poll 2026 ha evidenziato un andamento positivo anche per altri sindaci lombardi. Michele Lissia, sindaco di Pavia, ha visto il suo gradimento salire al 53,5%, con un incremento del 3,1%. Anche Paolo Pilotto, primo cittadino di Monza, ha raggiunto il 53,5%, registrando una crescita del 2,3%. Marco Scaramelli, sindaco di Sondrio, ha toccato il 58% di consensi, con un aumento dello 0,1%. Al contrario, altri sindaci della regione hanno subito un calo: Andrea Furegato di Lodi è sceso del 6,6% al 52,5%; Elena Carnevali di Bergamo ha perso il 2,5%, attestandosi al 52,5%; Alessandro Rapinese di Como ha registrato un decremento del 3,9% al 51,5%; Davide Galimberti di Varese è calato del 3,2% al 50%; Laura Castelletti di Brescia ha perso il 5,3%, fermandosi al 49,5%; e Leonardo Virgilio di Cremona ha visto diminuire il suo consenso dell’1,9%, arrivando al 48,5%.

Governance Poll 2026: la classifica nazionale

A livello nazionale, il Governance Poll 2026 ha confermato tra i sindaci più apprezzati Gaetano Manfredi di Napoli, che mantiene il terzo posto con un indice di gradimento del 64%. Questo dato rappresenta una crescita rispetto al 61% registrato nel 2025 e supera anche il consenso ottenuto al momento della sua elezione nel 2021 (62,9%). Ai vertici della classifica si posizionano Sara Funaro, sindaca di Firenze, con il 66%, e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65%. Un ingresso significativo nella top ten è quello di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che condivide il decimo posto con Giuseppe Sala, entrambi con un gradimento del 59,5%.

Per Mastella, si tratta di un risultato in crescita sia rispetto al 59% della precedente rilevazione, sia in confronto al 52,7% ottenuto alle elezioni comunali del 2021, con un notevole incremento di 6,8 punti percentuali.

È importante sottolineare che la classifica dei sindaci non include i capoluoghi che hanno rinnovato l’amministrazione nel 2026, tra cui Avellino e Salerno, né Caserta, attualmente sotto commissariamento. Le interviste per questa indagine si sono concluse il 26 giugno 2026. Commentando i risultati, il sindaco Clemente Mastella ha dichiarato: “Ringrazio i cittadini di Benevento. Ho toccato con mano l’affetto che mi riservano in un momento delicato della mia vita e oggi la classifica sul gradimento dei Sindaci de Il Sole 24 Ore è la testimonianza statistica della benevolenza e del legame che mi ha unito in questi dieci anni di mandato sindacale a Benevento e che è un patrimonio politico che continuerà a dare frutti anche nel futuro”.

Ha poi aggiunto in una nota: “Non solo resto tra i sindaci più amati d’Italia e il più amato del Sud, insieme al mio amico Gaetano Manfredi, ma mi riempie d’orgoglio che il mio consenso ha un incremento, rispetto all’anno scorso, che è il più alto in assoluto (+ 7 punti). Ciò nonostante le cattiverie e gli ostracismi. Mi avversano da destra e sinistra, partiti di ogni colore. Ma la gente continua a stare dalla mia parte”.

Rilevanza del Governance Poll per le amministrazioni locali

Il Governance Poll si conferma un indicatore cruciale del rapporto tra i cittadini e i loro amministratori locali, fornendo una chiara fotografia delle variazioni di consenso nei principali comuni italiani. L’andamento dei consensi in Lombardia, con la crescita di figure come Sala, Lissia, Pilotto e Scaramelli, si distingue nettamente dal calo registrato da altri sindaci della regione.

Il posizionamento di Giuseppe Sala nella top ten nazionale evidenzia ulteriormente la centralità e l’importanza della città di Milano nel panorama amministrativo italiano.

Questa rilevazione offre una panoramica aggiornata sulle preferenze dei cittadini, fornendo dati preziosi per valutare l’efficacia delle amministrazioni locali e il gradimento delle politiche implementate nei diversi territori.