A Perugia, il 6 luglio 2026, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Matteo Giambartolomei, ha sollevato forti preoccupazioni riguardo al crescente calo di fiducia dei cittadini umbri nei confronti della Giunta guidata dalla presidente Stefania Proietti. Giambartolomei ha basato le sue affermazioni sui dati del Governance Poll del Sole 24 Ore, un sondaggio che, a suo dire, certifica una realtà che la presidente “continua a non voler vedere”: “gli umbri stanno già perdendo fiducia in questa Giunta” a pochi mesi dal suo insediamento.

Le accuse di Giambartolomei: consenso bruciato e promesse disattese

Secondo l'analisi di Giambartolomei, “è già stata bruciata una parte importante del consenso ottenuto alle elezioni”. Questo dato rappresenta, a suo avviso, “un segnale politico pesante” che “racconta il fallimento di una narrazione costruita sulla propaganda più che sui risultati”. Il consigliere ha puntato il dito contro le politiche regionali, sostenendo che, nonostante le promesse di “cambiare l'Umbria”, la Giunta Proietti avrebbe invece proceduto con un aumento delle tasse, una “paralisi della macchina amministrativa” e un aggravamento delle criticità della sanità regionale.

Tra i problemi più urgenti evidenziati da Giambartolomei figurano le liste d'attesa in sanità, la persistente carenza di personale e una programmazione giudicata inesistente.

In questo contesto, i cittadini, sempre secondo il consigliere, “non vedono alcun miglioramento”, alimentando un senso di distanza e insoddisfazione.

La fine della "luna di miele" per la Giunta Proietti

Giambartolomei ha dichiarato che “era inevitabile che tutto questo si traducesse in un crollo della fiducia”. Ha poi contrapposto l'atteggiamento della presidente Stefania Proietti, che “continua ad autocelebrarsi”, al “giudizio completamente diverso” espresso dagli umbri. Il consigliere ha ribadito che “il consenso non si mantiene con gli slogan o con le conferenze stampa”, ma piuttosto “dando risposte concrete ai problemi delle famiglie, delle imprese e di chi ogni giorno si scontra con una Regione sempre più distante”.

Il messaggio del Governance Poll è, per Giambartolomei, inequivocabile: “la luna di miele è già finita”. Ha concluso esortando la presidente a “smettere di cercare alibi” e ad “assumersi finalmente la responsabilità delle scelte compiute”, poiché “gli umbri hanno già iniziato a presentarle il conto”.

Il Governance Poll: un indicatore del consenso politico

Il Governance Poll, citato da Giambartolomei, è un sondaggio annuale curato dal Sole 24 Ore. La sua funzione è quella di rilevare il livello di gradimento dei cittadini nei confronti dei presidenti di Regione e dei sindaci delle principali città italiane. Il sondaggio si basa su interviste condotte su un campione rappresentativo della popolazione residente, fornendo dati significativi per l'analisi dell'andamento del consenso politico a livello locale.