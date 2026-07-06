Il Governance Poll 2026, indagine condotta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha rivelato che il sindaco di Parma, Michele Guerra (centrosinistra), si posiziona al settimo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia e al primo in Emilia-Romagna, con il 60% di gradimento. Il suo consenso attuale mostra un calo di 6,2 punti percentuali rispetto al 66,2% ottenuto alle elezioni del 2022.

Nella classifica dei primi cittadini emiliano-romagnoli, Alan Fabbri (Ferrara, centrodestra) ed Enzo Lattuca (Cesena, centrosinistra) si attestano entrambi al tredicesimo posto con il 58,5% di gradimento.

Fabbri registra un lieve aumento (+0,6% dal 57,9% delle elezioni 2024), mentre Lattuca segna un calo di 6,7 punti (-6,7% dal 65,2% delle stesse elezioni). Seguono Massimo Mezzetti (Modena, centrosinistra) al diciannovesimo posto con il 56,5% (-7,3% dal 63,8% delle elezioni 2024) e Jamil Sadegholvadd (Rimini, centrosinistra) al ventisettesimo con il 55,5%, in crescita (+4,2% dal 51,3% delle elezioni 2021).

Altri sindaci e il caso Bologna

Proseguendo nella graduatoria regionale, Alessandro Barattoni (Ravenna, centrosinistra) occupa la quarantunesima posizione con il 54% di gradimento (-4,2% dalle elezioni 2025). Marco Massari (Reggio Emilia, centrosinistra) si attesta al quarantaseiesimo posto con il 53,5% (-2,6% dalle elezioni 2024).

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini (centrodestra), è cinquantesimo con il 53%, mostrando una crescita (+2,4% dal 50,6% delle elezioni comunali). Infine, Katia Tarasconi (Piacenza, centrosinistra) si posiziona cinquantaquattresima con il 52,5% (-1% dalle elezioni 2022).

In coda alla graduatoria regionale, e al sessantaquattresimo posto a livello nazionale, si trova il sindaco di Bologna, Matteo Lepore (centrosinistra), con un gradimento del 51%. Questo dato segna un calo di 10,9 punti rispetto al 61,9% ottenuto alle elezioni del 2021.

Gradimento nazionale e presidenti di Regione

A livello nazionale, il Governance Poll 2026 evidenzia un risultato storico: la sindaca di Firenze, Sara Funaro, conquista per la prima volta il primo posto con il 66% di gradimento (+5,4% rispetto alle elezioni 2024).

Sul podio la seguono Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) con il 65% e Gaetano Manfredi (Napoli) con il 64%.

L'indagine ha esaminato anche il gradimento dei presidenti di Regione. Michele de Pascale, presidente dell'Emilia-Romagna, si colloca al dodicesimo posto nazionale con il 52% di gradimento (-4,8% rispetto al 56,8% ottenuto alle elezioni regionali 2024). La classifica è guidata da Antonio Decaro (Puglia) con il 66%, seguito da Alberto Stefani (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia).