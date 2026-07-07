Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si colloca all’ottavo posto nella classifica di gradimento tra i governatori italiani, distinguendosi tuttavia come il leader regionale con il maggiore aumento di consenso. Questo dato emerge dalla nuova edizione del Governance Poll 2026, il censimento annuale sull'approvazione dei sindaci e dei presidenti di Regione, realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

Schifani ha registrato un indice di gradimento del 56%, mostrando una crescita significativa rispetto al 42,1% ottenuto il giorno della sua elezione.

Questo incremento di 13,9 punti percentuali lo posiziona al primo posto a livello nazionale per la variazione positiva del consenso. Nell’edizione precedente del Governance Poll, il governatore siciliano aveva raggiunto il 56,5% di gradimento. L'ottava posizione è condivisa con Vito Bardi, presidente della Basilicata, il cui consenso è anch’esso in lieve crescita rispetto al dato elettorale e in miglioramento rispetto all’anno precedente.

La classifica dei governatori nel Governance Poll 2026

In testa alla graduatoria del Governance Poll 2026 si piazza Antonio Decaro, presidente della Puglia, con un 66% di consenso. Segue Alberto Stefani, presidente del Veneto, con il 65%, entrambi al primo anno di mandato e in aumento rispetto al risultato elettorale.

Il terzo posto è occupato da Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%, sostanzialmente stabile rispetto al voto. Al quarto posto, entrambi con il 60%, si trovano Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte).

La sesta posizione è di Attilio Fontana, presidente della Lombardia, con il 57% di gradimento, in crescita del 2,3% rispetto alle urne. Eugenio Giani, presidente della Toscana, si colloca al settimo posto con il 56,5%, anch’egli in aumento rispetto al consenso elettorale. Chiudono la top ten Roberto Fico, presidente della Campania, che registra un calo di 5,6 punti rispetto al voto, e Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, in crescita del 2,6%.

Metodologia del sondaggio annuale

Il Governance Poll 2026 è stato condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, coinvolgendo sia le Regioni a elezione diretta sia 92 comuni capoluogo. La rilevazione è stata effettuata tra aprile e giugno 2026 attraverso interviste telefoniche assistite da computer (CATI) e questionari compilati online (CAWI). I campioni utilizzati sono stati selezionati per garantire la rappresentatività in termini di genere, età e area di residenza degli intervistati.

Il risultato complessivo del sondaggio offre una fotografia aggiornata del livello di consenso espresso dai cittadini verso i propri amministratori locali e regionali, con particolare evidenza per la performance di Renato Schifani, che si distingue per il più significativo incremento di gradimento a livello nazionale nel Governance Poll 2026.