Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha registrato un significativo incremento di consensi, attestandosi al 55% secondo i risultati del Governance Poll 2026. Questo dato, emerso dall'annuale sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, evidenzia una crescita di 3,3 punti percentuali rispetto al risultato ottenuto in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2023.

La crescita del consenso per il sindaco Silvetti

Il Governance Poll 2026, basato su rilevazioni accurate condotte tra i mesi di maggio e giugno del 2026, ha messo in luce una solida base di supporto per il primo cittadino di Ancona.

Daniele Silvetti, che era stato eletto nel maggio 2023 con il 51,7% dei voti, ha visto il proprio livello di gradimento aumentare in modo tangibile, raggiungendo il 55%. Questa progressione di 3,3 punti percentuali è un indicatore della percezione positiva della sua amministrazione da parte dei cittadini.

Il sondaggio, una rilevazione di riferimento nel panorama politico locale, ha il compito di misurare il gradimento dei sindaci delle principali città italiane. Un aspetto fondamentale di questa analisi è il confronto diretto tra il livello di consenso attuale e quello ottenuto al momento dell'elezione, offrendo così una prospettiva chiara sull'evoluzione del supporto popolare.

Metodologia e obiettivi del Governance Poll

Il Governance Poll si configura come un'indagine annuale approfondita, dedicata all'analisi del gradimento non solo dei sindaci, ma anche dei presidenti di Regione, prendendo in considerazione un ampio spettro delle principali città italiane. La metodologia di rilevazione è curata da Noto Sondaggi, che opera su un campione rappresentativo della popolazione adulta residente nei capoluoghi di provincia coinvolti nell'indagine. Questo approccio garantisce l'affidabilità e la significatività statistica dei dati raccolti.

L'obiettivo primario del sondaggio è quello di fornire una fotografia aggiornata e dettagliata del consenso di cui godono i principali amministratori locali.

Attraverso un'attenta comparazione dei dati attuali con quelli registrati durante le precedenti tornate elettorali, il Governance Poll offre uno strumento prezioso per comprendere le dinamiche dell'opinione pubblica e l'andamento del supporto alle amministrazioni cittadine.

In sintesi, Daniele Silvetti, alla guida del Comune di Ancona dal 2023, ha consolidato la sua posizione, registrando una crescita di consenso che si attesta a 3,3 punti percentuali in più rispetto al risultato elettorale. Il Governance Poll 2026 si conferma così un essenziale strumento di monitoraggio dell'opinione pubblica locale, fornendo indicazioni preziose sulla fiducia riposta nelle amministrazioni cittadine.